Зеленський зустрівся з королем Йорданії: про що говорили

Володимир Зеленський продовжує турне країнами Близького Сходу. Візит відбувається на тлі війни в регіоні.

Український лідер подякував його величності за зустріч та відкритість до діалогу. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що Зеленський говорив із королем Йорданії?

Як пояснив глава нашої держави, із королем Йорданії Абдаллою II обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п'ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися,

– написав Зеленський.

Тобто він натякнув на те, що Йорданія, можливо, стане однією з тих країн Близького Сходу, на які може розраховувати Україна.

Де розташована Йорданія?

Від Йорданії до України по прямій – 1330 кілометрів. Утім, це відстань до тимчасово окупованого Криму, навіть до південного узбережжя Криму. До неокупованих територій відстань буде більшою.

Офіційна назва країни – Йорданське Хашимітське Королівство.

Йорданія межує на півночі із Сирією, північному сході – з Іраком, на сході й південному сході – з Саудівською Аравією, на заході – з Ізраїлем. На півдні має вихід до Акабської затоки Червоного моря.

Таким чином, хоча Йорданія і не є країною Перської затоки, вона належить до близькосхідного регіону, а значить залежить від подій в Ірані.