"Європа має бути за столом": Зеленський провів переговори з Коштою

Володимир Зеленський 5 листопада зустрівся з Президентом Євроради Антоніу Коштою для координації безпекових кроків та євроінтеграції. Сторони обговорили залучення Європи до перемовин щодо гарантій безпеки.

Як повідомив Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, окрему увагу під час діалогу приділили підготовці до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі.

Які подробиці?

Українська сторона поінформувала європейського посадовця про попередні переговори з американською стороною.

За словами Зеленського, Київ послідовно наполягає на обов'язковій присутності європейських лідерів під час напрацювання фундаментальних домовленостей.

Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію,

– підкреслив він.

Раніше Джаред Кушнер заявив, що США продовжують працювати з Україною та Росією над пошуком шляхів до досягнення тривалого миру. За словами Кушнера, ці зусилля відповідають курсу президента США Дональда Трампа.

Закриття переговорних кластерів до кінця року

Іншою важливою темою переговорів став рух України до вступу в Євросоюз. Сторони узгодили намір закрити всі переговорні кластери до кінця поточного року, щоб уже наступного року перейти до закриття переговорних розділів.

Під час зустрічі посадовці також розглянули нові ідеї для суттєвого прискорення євроінтеграційного треку. Президент Євроради Антоніу Кошта має обговорити ці ініціативи з Урсулою.