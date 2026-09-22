Зеленський зустрівся з двопартійною групою Конгресу США і Макроном

Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів двопартійну зустріч із сенаторами та конгресменами США. Президент подякував американським законодавцям за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема та заявив, що очікує на дієвість санкцій проти Росії.

Про це глава держави розповів журналістам після зустрічі.

Що відомо про візит Зеленського?

Володимир Зеленський після прибуття до Нью-Йорка провів двопартійну зустріч із сенаторами та конгресменами США. У переговорах взяли участь сенатори Джин Шахін і Річард Блюменталь, а також конгресмени-республіканець Дейв Маккормік і демократ Джон Кертіс.

Усе нормально. Зустрічалися вже із сенаторами. Дуже вдячний їм за голосування за законопроєкт. Завтра спілкуватимемося із президентом. Хочеться, щоб спрацювали санкції,

– сказав Зеленський.

Український лідер також повідомив, що під час візиту до США планує провести близько 20 зустрічей. Серед них – переговори з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, представниками Конгресу, міжнародних організацій та американського бізнесу.

Одним із пріоритетів Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони та забезпечення необхідного фінансування для України. Також у Нью-Йорку планують працювати над новими безпековими та деескалаційними рішеннями.

Після зустрічі з американськими законодавцями Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН.

Перед розмовою із Зеленським Макрон провів переговори з Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорювали можливість мораторію на удари по енергетичному сектору України та Росії. За словами французького лідера, переговори були "дуже добрими" та "дуже конструктивними".

Сторони також говорили про необхідність посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, йшлося про швидше постачання Україні ракет-перехоплювачів.

Деталей можливого мораторію Макрон не розкрив, однак заявив, що планує обговорити цю ініціативу з Володимиром Зеленським. Французький президент також висловив сподівання, що під час Генеральної асамблеї ООН вдасться досягти прогресу в цьому питанні.