Діяти треба спільно, – Зеленський звернувся до учасників конференції "Азійське лідерство"

Військова допомога потрібна Україні не лише для власного захисту, а й для оборони всього світу. Бо росія не збирається зупинятись, а планує піти в інші країни Європи і Азії.

Україна стала першою мішенню росії

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції "Азійське лідерство", що відбувається у Сеулі.

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Коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не лише нашого захисту. Це як із вакцинами: якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовим, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недієвим,

– зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що щиро вдячний Республіці Корея, яка усвідомлює, що ситуація – саме така. Що діяти треба спільно.

Тактика Росії – терор

За його словами, перший пункт цього терору – артилерія, яка бере в заручники наші міста.

Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухалися від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням,

– зазначив глава держави.

Він наголосив, що українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на Сході та Півдні нашої країни й будують свій наступ так само – щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки.

Другий пункт тактики російських окупантів – ракетний терор

Президент повідомив, що ворог випустив по українських містах 2 960 ракет станом на цей ранок. Крім того, головна мета ракет – цивільні об’єкти.

Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою, яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів?

– риторично запитав президент.

Та додав, що без сумнівів, це – тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом.

Водночас росія застосовує проти українців депортації та "фільтраційні" табори – це кричущі злочини.