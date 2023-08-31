До 1 вересня готують дуже позитивну новацію для школярів, для батьків, – звернення Зеленського

31 серпня президент України виклав традиційне звернення до українців. У ньому він підбив підсумки 554-го дня протистояння російській агресії. Пригадав селекторну нараду, а також анонсував новини у галузі освіти.

Глава держави констатував, що 31 серпня був насичений день. Сьогодні він мав селектор з військовими та урядовцями. Обговорювали також ситуацію на фронті, зокрема, наступальні дії. А також він нагадав, що стало відомо про результати роботи нової української зброї, яка здатна долати 700 кілометрів.

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Україна отримає броньовані "медеваки"

Президент підкреслив, що для передової є важлива новина. Йдеться про те, що до України постачатимуть велику партію броньованих "медеваків".

Звернення Зеленського від 31 серпня: дивіться відео

Він також додав, що під час селектора заслухав звіти від розвідки – ГУР та зовнішньої. Вони стосувалися планів російських загарбників. Їх Володимир Зеленський назвав "безнадійними".

Він також провів нараду щодо наступного тижня. Мовиться, про міжнародні заходи. За словами президента, будуть вагомі речі, а також вагомі перемовини для України.

"Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепрем'єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі", – додав він.

Привітав Київську політехніку

Глава держави зазначив, що сьогодні – 125 років Київській політехніці. Він мав нагоду поспілкуватися з його студентами та викладачами. За словами президента, освіта завжди буде елементом, "який надає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися та ставати міцнішими попри все".

І я особливо хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам і викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській "оборонці". Хороші проєкти є в наших студентів, сильні проєкти. Мінстратегпрому є що реалізовувати,

– підкреслив він.

В Україні вироблятимуть більше зброї

Глава держави зазначив, що зустрічався з представниками компанії BAE Systems. Вона займається виробництвом артилерії L119 та M777, а також бронетехніки CV90.

Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними,

– зазначив він.

Наостанок він подякував кожному та кожній, хто воює та захищає Україну. Особливо відзначив 47-му окрему механізовану бригаду, котрі продовжують просуватися вперед. За влучність він подякував 44-й артилерійській бригаді.