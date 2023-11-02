Росія втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії, – Зеленський

Володимир Зеленський ввечері 2 листопада звернувся до українців. У своєму виступі він зазначив, що ворог втрачає контроль над Чорним морем, і що відступає. Але ми його все одно дістанемо.

Почав він з проведення селектора. В ньому брали участь наші військові, розвідка, сили безпеки й урядовці. За словами глави держави, окрему увагу присвятили фронту. Також була доповідь, яка стосувалася експортного коридору.

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Росія втрачає контроль над Чорним морем

Я вдячний всім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського від 2 листопада: дивіться відео

Він також зазначив, що була тривала нарада з урядовцями. Під час неї обговорювали кроки, які має зробити наша держава "і в контексті нашої трансформації, і в контексті нашої роботи з партнерами". Глава держав зазначив, що мають бути конкретні реформи у різних сферах. Він доадв, що готуються законопроєкти та урядові рішення. Деякі із них ухвалять найближчими тижнями.

Також провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорювали прогрес у русі України до Євросоюзу.

Рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході – загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана Президента, відвідати Україну,

– додав президент.

Володимир Зеленський також провів цього дня зустріч з пані міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен. Вона відвідала Харків. Глава держави зазначив, що вдячний їй за це, за увагу до одного з найбільших міст України, яке щоденно потерпає від російського терору.

"Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном Прем'єр-міністром Рютте, виконуються на сто відсотків. Я вдячний й усьому політичному класу Нідерландів, і всьому суспільству за віру в Україну, за віру в наших людей", – додав він.

Також Володимир Зеленський висловив вдячність США за нове та потужне санкційне рішення. Йдеться про понад 220 російських і не лише російських суб'єктів, що працюють на агресію. І вони тепер під санкціями США.

Окремо подякував захисникам і всім українцям

Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Мар'їнка – десантники "Сімдесятдев'ятки", молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну! – зазначив він.

Також подякував військовим на Куп'янському напрямку. Мовиться про 14-ту й 32-гу окремі механізовані бригади, 57-му окрема мотопіхотна бригада. Президент зазначив, що пишається ними і впевнений у них.

"Я пишаюся усіма, хто б'ється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виробляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло", – додав президент.

Також він зазначив, що пишається тими, хто дає нам упевненість: батьки, діти. Тими, хто любить нас, хто молиться за нас і перемогу, допомагає нам з усіх куточків світу. Тими, хто пережив підвали й окупацію та не зламався. І тими, хто щодня робить все, щоб звільнити Україну та українців від окупантів.