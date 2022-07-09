Президент не лише розповів про зміни в колах дипломатичних представників України, а й описав єдиний спосіб зупинити тероризм росіян. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Чому президент звільнив кількох послів

Вдень стало відомо, що глава держави підписав одразу кілька указів про звільнення послів України. Позбулися своїх посад посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії, Республіці Мальдіви, Непалі, на Шрі-Ланці та Бангладеші за сумісництвом.

Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ,

– сказав президент.

Нашим тилом є вся Європа

Очільник України провів у цей день зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше. Він подякував іноземному гостю за його натхненне й точне звернення до Верховної Ради.

Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ,

– підкреслив Зеленський.

Пан Ларше сказав також іншу важливу річ – що з кожним ударом по Україні рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою.

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