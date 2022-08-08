Кожен збитий "Калібр" – це врятовані життя: головне зі звернення Зеленського за 8 серпня

Володимир Зеленський заявив, що після війни не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Додав, що Україна має повернути все, що захопила росія.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення. У цей же день президент України провів розмову з президентом Ботсвани.

Зауважте Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Зеленський заявив, що не залишиться тліючий чи заморожений конфлікт

Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості,

– пояснив Зеленський.

Також президент України пригадав російську війну в Грузії 2008 року, яку згадують днями. Він додав, що війни у 2008, 2014 та 2022 році мають різний масштаб і характер, проте у них всіх не спрацювали регіональні та глобальні механізми безпеки.

"Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни", – заявив Зеленський.

росія не зважає на "занепокоєння", – Зеленський очікує потужнішої реакції світу на події на ЗАЕС

Володимир Зеленський розповів, що найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину.

Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців,

– пояснив Зеленський.

Додав, що наших військових засобів поки не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети, та Україна зробить все, щоб ці засоби з'явились.

Володимир Зеленський розповів, що інформує світ про російський ядерний шантаж: про обстріли та мінування об'єктів Запорізької АЕС.

Вже є відповідні реакції міжнародної спільноти, та потрібно пришвидшувати дії у відповідь. росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи,

– пояснив Зеленський.

Додав, що світ не має забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі.

Пригадав, що Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків.

Також Володимир Зеленський розповів, що:

провів переговори з президентом Ботсвани – перші в історії наших двосторонніх відносин;

8 серпня вперше з 24 лютого вийшов завантажений корабель із порту "Південний";

у цей же день оголошено про новий пакет американської підтримки для України обсягом у 1 мільярд доларів.

Також президент пригадав, що підписав новий указ про нагородження 183 наших захисники відзначені державними нагородами, На жаль, четверо – посмертно.

Дивіться також – звернення Зеленського за 8 серпня: відео