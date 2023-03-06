Мільйони завжди відповідатимуть "Героям Слава", – Зеленський у зверненні згадав вбитого воїна

Сили оборони продовжують відбивати навалу російських окупантів. Ввечері 6 березня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави згадав Героя, якого на відео розстріляли російські окупанти, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що сьогоднішній день розпочався з детального засідання Ставки. Під час нього розглянули ситуацію на оперативних напрямках, кожній ключовій точці боїв. Доповідали главком, командувачі та розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті та навколо нього.

Більш ніж годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї Ставки. Хочу бути відвертим, у таких темах буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень. Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони,

– заявив президент.

За його словами, суспільство має розуміти правдивий сенс українських оборонних операцій. Сьогодні на Ставці глава держави прямо поставив питання і командувачу "Хортиці" генералу Олександру Сирському, і головкому Валерію Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку.

"Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було", – наголосив Зеленський.

Він сказав Залужному знайти відповідні сили, щоб допомогти бійцям у Бахмуті.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росіяни вбивають за слово про Україну

Зеленський заявив, що немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись, як і немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм бійців були б нібито нецінними.

Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя – життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України,

– зазначив президент.

За його словами, Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас. Президент подякував кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку.

"Хто б'ється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках. Ми боронимо й будемо боронити кожну частинку України. Настане час – звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави. І змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично – значить, юридично. Зброєю – значить, зброєю", – наголосив глава держави.

Він додав, що це станеться завдяки єдності, рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну й кожного українця та точно знаємо результат цієї війни.

З перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!". І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!". Завжди саме так буде. Україна не забуде подвигу кожного й кожної, чиї життя навіки дали волю для України,

– підкреслив президент.

Він згадав і про відео, на якому росіяни по-звірячому вбили воїна, котрий хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!".

"Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", – зазначив глава держави.

Президент подякував усім, хто зараз у бою за Україну, а також кожному й кожній, хто допомагає нашій державі.

"Вічна пам'ять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна пам'ять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна переможе! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.