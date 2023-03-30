Ми готуємо наближення перемоги, – Зеленський до українців після 400 днів великої війни

Володимир Зеленський увечері 30 березня традиційно звернувся до українців. Сьогодні минає 400 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський заявив, що за 400 днів українці пройшли колосальний шлях. Україна пережила найстрашніші дні лютого 2022 року та витримала цю зиму, інформує 24 Канал.

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Президент наголосив, що українці пройшли весну 2022 року. Саме вона змінила перебіг війни на користь оборони України. Тим часом влітку та восени 2022 року українці довели, що звільнення північних областей, яке відбулося навесні, – не випадкове.

Україна пережила битву за Київ, Чернігів, Сумщину. Україна повернула райони Харківщини, Херсон. Україна героїчно обороняє Бахмут та загалом Донбас. Зеленський наголосив, що це все – героїзм українців. Світ його не забуде.

Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої – добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що у 400 день повномасштабного спротиву хоче подякувати всім у світі, хто з Україною, хто її підтримує. Президент наголосив, що Україна переможе, бо "свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти".

Український лідер наголосив, що дякує усім солдатам, матросам, сержантам, старшинам, усім офіцерам та генералам, кожному та кожній, хто тримає фронт захисту найкращого, що є у людства.

"Фронт захисту найкращого, що є у нас із вами, – нашої України. Єдиної, незламної й назавжди вільної.

Я дякую всім, хто зараз у бою! Дякую кожному й кожній, хто б'ється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна переможе на фронті та у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості. На нашій землі не залишиться жодного сліду Росії.

"Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу", – наголосив президент.

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