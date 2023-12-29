Володимир Зеленський увечері 29 грудня звернувся до українців. Президент традиційно говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про масовану ракетну атаку

П'ятниця, 29 грудня, стала справжнім чорним днем для українців. Росія скоїла наймасштабнішу атаку з повітря. Президент повідомив, що рятувальна операція триває у різних містах України.

Зверніть увагу Працівники пологового швидко зреагували: якими є наслідки атаки в Дніпрі

Зеленський наголосив, що це була найбільш масована ракетна атака від покидьків. Вони запустили майже 160 ракет та дронів. Мішені для Росії – звичні: приватні будинки, церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень.

Ворог забрав життя десятків людей. Український лідер висловив співчуття рідним загиблих. Президент пообіцяв, що відповідь на кожен удар російських терористів – неодмінно буде. Терор ніколи не зможе перемогти людей.

Зеленський подякував рятувальникам. Робота на місці ударів триватиме цілодобово.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Український лідер наголосив, що важливо, аби світ відреагував на цей черговий прояв терору. Президент наголосив, що багато лідерів вже заявили про підтримку України та українців.

Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла,

– наголосив Зеленський.

Також український лідер розповів про свою поїздку на Донеччину. Там Зеленський побував в Авдіївці, де вручив нагороди героям.