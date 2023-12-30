Наступний рік стане часом глобальних рішень, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 30 грудня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня – передостаннього у 2023 році.

Зеленський провів засідання Ставки

Український лідер розповів, що провів фінальне у цьому році засідання Ставки. Там підсумували 2023 рік й обговорили 2024, інформує 24 Канал. Заслухали доповідь Головкома та Генштабу. Представили план дій на 2024.

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Окрім того, були й доповіді ГУР та зовнішньої розвідки. Зокрема, доповіли, до чого готуються окупанти. Також обговорили загальну ситуацію у світі. Зокрема, можливі події.

Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно вміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Україна боротиметься за вплив та справедливість. Зеленський подякував усім лідерам, які допомагають українцям від 24 лютого й будуть у 2024 році.

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Зеленський про масовані удари Росії

Український лідер розповів, що весь день слухав доповіді про ліквідацію наслідків терористичних ударів російських окупантів. Від дій ворога постраждали 120 населених пунктів. Зеленський подякував усім, хто допомагає ліквідовувати наслідки ударів. Президент наголосив, що наразі у Харкові триває ліквідація наслідків чергового терористичного удару. Відомо про майже два десятки постраждалих. Окупантів неодмінно чекає відповідь за кожен удар по Україні.

"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть – будуть сильними", – наголосив український лідер.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні. Зокрема, посилювати ППО.