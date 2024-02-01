50 мільярдів для України та чіткий сигнал Москві, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 1 лютого традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про історичне рішення ЄС

Український лідер наголосив, що сьогодні ЄС ухвалив довгоочікуване рішення. Мовиться про 50 мільярдів євро довготривалої підтримки для України. Президент пояснив: це означає, що українці нарешті мають гарантії для соціальної стабільності.

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Зеленський розповів, що рішення ухвалили під час засідання Європейської Ради – на рівні лідерів. Заради цього команда України та друзі у ЄС активно працювали по різних каналах та на різних рівнях.

Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі,

– наголосив президент.

Він додав, що це – також сигнал через Атлантику: що Європа бере на себе сильні зобов'язання. Зеленський наголосив: тепер чекаємо рішень Америки.

Загалом цей тиждень продовжується з хорошою динамікою для України.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Президент відреагував на звільнення полонених

Український лідер зауважив, що всі воїни, які повернулися в Україну 31, вже перебувають на реабілітації. Тепер їх чекає відновлення. Кожному надають необхідну допомогу. Рідні вже можуть відвідати героїв.

Україна робить усе, аби повернути кожного та кожну.

Зеленський про Україну у НАТО

Президент наголосив, що триває робота, аби отримати для України прогрес з НАТО. Вже визначилися з позицією України щодо очікуваних результатів від саміту Альянсу у Вашингтоні.