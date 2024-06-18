Знищення ворога поблизу наших кордонів має значення, – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 18 червня Володимир Зеленський записав традиційне звернення до громадян. Президент відзначив захисників нашої держави на різних напрямках.

Глава держави зазначив, що ситуацію визначають українська сміливість і стійкість – "те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась.

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Дозвіл бити по території Росії спрацьовує так, як очікувалось

Передусім у своєму зверненні резидент подякував кожному й кожній, хто виконує бойові накази й бойові завдання.

Я хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині,

– сказав він.

Він зазначив, що знищення поблизу кордону позицій та пускових установок російських окупантів справді має значення.

Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї і 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 48-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, вісімдесят друга ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада,

– додав глава держави.

Принагідно президент висловив вдячність тим, хто допомагає, підтримує, лікує після поранень, волонтерить, рекрутує й тренує солдатів. Він зазначив, що "разом українці змінюють історію на свою користь".



