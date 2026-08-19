Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Відповідний указ глава держави підписав 19 серпня.

Про це йдеться на сайті президента України.

Що відомо про звільнення Мудрої з ОП?

Відповідне рішення глава держави оформив указом №734/2026 від 19 серпня 2026 року.

Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України,

– йдеться в указі.

Зазначимо, Ірина Мудра обіймала посаду заступниці керівника Офісу Президента з 29 березня 2024 року, коли її призначив Володимир Зеленський. До цього, з травня 2022 року, вона працювала заступницею міністра юстиції. На посаді в ОП Мудра відповідала, зокрема, за юридичні питання, створення міжнародного трибуналу для Росії та механізми репарацій.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, входили чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та керівники державного банку. У межах спецоперації "Форест Гамп" правоохоронці встановили схему легалізації близько 150 мільйонів гривень, а також факти можливого втручання у роботу НАБУ та конкурс на посаду голови САП.

За даними слідства, у червні 2026 року фігуранти отримали фактичний контроль над банком, який могли використовувати для проведення коштів через підконтрольні компанії в обхід фінансового моніторингу.

За даними ЗМІ, слідчі дії проводять у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара. До справи також може бути причетний колишній народний депутат Максим Микитась. Крім того, серед можливих фігурантів називають окремих чиновників Міністерства юстиції та представників "Сенс Банку".