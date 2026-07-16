Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини

Володимир Зеленський 16 липня звільнив низку посадовців. Зміни відбулись у керівництві Київської міської та обласної військових адміністрацій, а також в Миколаївській ОВА.

Відповідні укази з'явились на сайті Офісу Президента.

Кого ще звільнив Зеленський?

Президент Володимир Зеленський підписав указ №615/2026, яким звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Наразі невідомо, хто новий начальник адміністрації.

Також президент звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської ОВА. Указ №616/2026 свідчить про те, що тимчасово виконувачем обов'язків став Руслан Олійник.

Зміни торкнулись також Миколаївської ОВА. В указі №614/2026 йдеться про те, що звільнено її начальника Віталія Кіма. Водночас тимчасово виконувачем обов'язків призначено Георгія Решетілова.

Нагадаємо, що у новому уряді Микола Калашник стане Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а Віталій Кім – Міністром у справах ветеранів України.

До слова, 16 липня Сергій Корецький очолив Кабмін та вже провів перше засідання. Відомо, що під час нього міністри визначили першочергові пріоритети та почали працювати над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою.