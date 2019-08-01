Зеленський – другий після Путіна за популярністю в російських ЗМІ

Президента України Володимира Зеленського 155 тисяч 878 разів згадували в російській пресі протягом липня. Тож Зеленський став другим, про кого писали російські ЗМІ після президента РФ Володимира Путіна з показником у 296 тисяч 957 згадок.

При цьому в матеріалах російських ЗМІ політичної і фінансово-економічної спрямованості Зеленський з великим відривом обігнав президента США Дональда Трампа, якого згадали 94 тисячі 761 раз. Про це свідчать дані "Системи комплексного аналізу новин", створеної російським "Інтерфаксом".

Дізнайтеся, скільки людей довіряють Зеленському та іншим українським політикам

ТОП-10 політиків, про яких російська преса найбільше писала у липні:

Володимир Путін – 206 тисяч 957 згадок; Володимир Зеленський – 155 тисяч 878; Дональд Трамп – 94 тисячі 761; Дмитро Медведєв – 61 тисяча 58; Петро Порошенко – 53 тисячі 279; Дмитро Пєсков – 22 тисячі 579; Олександр Лукашенко – 25 тисяч 64; Віктор Янукович – 22 тисячі 633; Олексій Навальний – 21 тисяча 937; Сергій Собянін – 21 тисяча 121.

Значення рейтингу визначається за кількістю документів зі згадуванням тієї чи іншої персони за вказаний період, що надійшли до СКАН з центральних і регіональних ЗМІ, інформагентств, спеціалізованих і галузевих видань, ТБ і радіо, інтернет-сайтів. Наразі в СКАН налічується 33 тисячі 34 найменування активних джерел. Щодня до системи надходить більше 300 тисяч документів.

Читайте також: Яким є ставлення росіян до України та українців: дослідження