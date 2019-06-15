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      Зеленський анонсував реформи для бізнесу та "вливання" у Донбас

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      Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас
      Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас / president.gov.ua

      Володимир Зеленський анонсував реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу. Президент України також обіцяє інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.

      Реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу готуються вже зараз, про це глава держави сказав під час робочого візиту до Донецької області, пише його прес-служба.

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      "Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – наголосив він.

      Президент зазначив, що "малий і середній бізнес – це кров для організму країни". Тому влада може лише "не заважати та допомагати йому". Також Зеленський наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

      Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками,
      – підкреслив він.

      Зазначимо, 15 червня Володимир Зеленський приїхав до Маріуполя. З нагоди п'ятої річниці визволення міста від проросійських окупантів там пройде низка святкових заходів. Зазначимо, що це – перший візит Зеленського до Маріуполя за час його президентства.

      Як визволяли Маріуполь?Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року. Потім бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. Всередині квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.

      13 червня 2014 року українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецпідрозділи МВС. Жоден український боєць не загинув, четверо зазнали поранень.

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      Теги: Новини України Гроші Володимир Зеленський Президент України Новини Донецька Новини Луганська Новини Маріуполя Реформи Бізнес Новини політики
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