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      Зеленський анонсував значне падіння ставок по іпотеці восени 2020

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      Ставки по іпотеці мають впасти до 10% у вересні 2020 року, — Зеленський / Getty images

      До вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних. Наразі робота над цим завданням триває.

      Завдання дуже важке, але вже реальне. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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      Зеленський зазначив, що здешевлення кредитів – один з пріоритетів влади, який допоможе розвитку середньому класу та сприятиме поверненню українців з-за кордону.

      Уряд та Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%,
      – сказав він.

      Разом зі зниженням ставок за іпотекою, президент пропонує змінювати податкову систему, щоб створити умови для ведення бізнесу.

      "Має бути покращення цієї системи, послаблення податкової політики. Надалі — щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в Україну", — додав Зеленський.

      Зазначимо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також повідомляв, що ставки за іпотечними кредитами в Україні будуть 11-12% річних вже у 2020 році.

      Довідка. Середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках складають близько 35% річних, для підприємців – 15-19% річних. На початок 2020 року ставки за іпотекою становлять 18-25% річних.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Президент України Новини України Володимир Зеленський Новини політики Іпотека Кредит Кредит на житло
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