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      Зеленський хоче провести вибори на Донбасі восени

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      Володимир Зеленський / Getty images

      Глава держави сподівається, що вибори на окупованому Донбасі вдасться провести вже восени цього року. На його думку, було б чудово, якби їх провели разом із місцевими виборами по всій Україні.

      Однак це буде можливим лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      Актуально: Вибори на Донбасі у жовтні: як у Зеленського планують досягти цього

      Місцеві вибори, що відбуваються одночасно по всій країні, об'єднують її. Це важливий для мене символ,
      – наголосив президент.

      Він додав, що вважає це можливим, попри складність переговорів із Росією та відсутність спільної думки стосовно деяких пунктів мінських домовленостей.

      "Наскільки це імовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь 3 місяці, як мінімум, для того щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, і для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю, що це можливо, є чомусь таке відчуття", – зауважив український лідер.

      За його словами, більш зрозумілою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.

      "Якщо там буде знову топтання на місці, – шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", – сказав президент.

      Окремо Зеленський розповів про черговий обмін полоненими. За його словами, в Україні і в Росії вже є досить великі списки осіб для обміну.

      "На тому боці – майже 200 наших, у нас тут – десь 175 – 180 осіб. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому це процес буде ділитися на кілька обмінів", – пояснив Зеленський.

      Коли вибори на окупованому Донбасі влаштують Україну? Українська сторона переговорного процесу вважає: вибори на Донбасі є можливими лише після зміни деяких пунктів мінських угод. Зокрема, пропонується перед їх проведенням вивести російські збройні формування з регіону та відновити українську ділянку державного кордону.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020
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