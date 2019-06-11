Зеленський оголосив конкурс на посаду судді, який представлятиме Україну в ЄСПЛ

Президент України Володимир Зеленський оголосив новий конкурс на посаду судді, який представлятиме державу в Європейському суді з прав людини. Документи на конкурс можна подавати з 12 червня за спрощеною процедурою протягом 30 днів.

Цей конкурс був оголошений ще за каденції п'ятого президента Петра Порошенка, але термін для подачі документів обмежувався всього п'ятьома робочими днями, сказав на брифінгу заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

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Було багато скарг від людей, що вони не встигали подати документи. Цей конкурс заблокований в судах... Президент визнав таким, що втратив дію, попередній указ про оголошення конкурсу, оголосив новий конкурс,

– додав Рябошапка.

В кінці квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва заборонив Конкурсній комісії відбирати кандидатів до Європейського суду з прав людини від України. Усе через невідповідність процедури міжнародним стандартам.

Чим займається Європейський суд з прав людини?

ЄСПЛ – міжнародний судовий орган, рішення якого поширюються на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. До ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному представнику від кожної країни.



У червні 2019 року спливають повноваження судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської. Тож Україна має визначити 3 кандидатів на цю посаду. Після внутрішнього конкурсу кандидатів скеровують на розгляд Парламентської Асамблеї Ради Європи.



Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини має право:

розглядати індивідуальні та міждержавні скарги, подані до ЄСПЛ проти одного або декількох держав-членів Ради Європи або проти Євросоюзу;

визнавати факт того, що було порушено те чи інше право заявника;

присудити заявнику виграну, справедливу компенсацію;

тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основних свобод;

встановлювати факт того, що будь-яке порушення в певній державі має масовий характер через системну проблему. У зв'язку з цим ЄСПЛ має право наказувати цій державі вжити заходів для виправлення цього недоліку;

розглядати запит комітету міністрів Ради Європи щодо питання про те, чи не порушила держава-відповідачка своє зобов'язання по виконанню постанов (рішень) ЄСПЛ;

давати тлумачення раніше винесеної постанови на запит Комітету Міністрів Ради Європи;

виносити Консультативні висновки про тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод, з питань, не пов'язаних з розглядом справ.

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