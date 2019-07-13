Зеленський попросить Гройсмана про звільнення ще одного топ-чиновника

В. о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова повідомила Володимира Зеленського про корупцію в Укртрансбезпеці. Президент України у відповідь заявив, що подзвонить Володимиру Гройсману та попросить про допомогу.

Йдеться про голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка, повідомляє "Укрінформ".

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Зокрема, Світлана Шаталова розповіла, що внаслідок проїзду по відремонтованих дорогах перевантажених автомобілів асфальт не витримує, а керівництво Укртрансбезпеки покриває інспекторів-корупціонерів.

У нас є докази, що корумповані інспектори Укртрансбезпеки допускають проїзд на відремонтованих автотрасах до морських портів Одещини великовантажних автомобілів. Один із них перевозив вантаж вагою понад 200 тонн, що є неприпустимим. За пропуск перевантаженого автомобіля платять інспекторам таксу в 1 тисячу гривень,

– заявили в. о. голови Одеської ОДА.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк заявив, що було вже 3 подання про звільнення голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

"На жаль, недавно його було відсторонено лише на три місяці, поки тривало чергове розслідування", – розповів Лавренюк.

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Якщо є одразу 3 подання, то я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру і дуже його попрошу допомогти зі звільненням пана Ноняка,

– сказав Зеленський.

Що зробив Зеленський під час робочих візитів на Одещину та Херсонщину?13 липня, під час своєї поїздки в Одесу, Президент України Володимир Зеленський наказав подати у відставку голові ДФС Олександрові Власову. Причиною стала відмова останнього звільнити керівників митниць західних областей.



У тій же Одесі Володимир Зеленський заявив, що призначення призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається і буде проведено конкурс.



Крім того, глава держави попросив мера Одеси Геннадія Труханова про забезпечення безкоштовного проїзду на територію Одеського порту.



Згодом президент відправився на Херсонщину, де представив нового керівника обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.