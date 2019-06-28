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      Зеленський посмертно нагородив нардепа Дмитра Тимчука

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      Зеленський нагородив орденом загиблого Тимчука
      Зеленський нагородив орденом загиблого Тимчука / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив народного депутата Дмитра Тимчука орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

      Указ українського глави держави датований 27 червня. Гарант присвоїв загиблому політику державну нагороду з нагоди Дня Конституції України, яке відзначають сьогодні, 28 червня.

      Це треба знати: Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика


      Указ Зеленського про нагородження Тимчука

      Хто такий Дмитро Тимчук?Український політик, патріот, родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року у складі партії "Народний фронт" пройшов до Верховної Ради.

      Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

      Раніше депутати з "Народного фронту" зверталися до Володимира Зеленського з проханням нагородити посмертно Дмитра Тимчука Орденом Свободи. Як пояснив нардеп Антон Геращенко, Тимчук багато зробив для захисту України в інформаційному просторі.

      Що відомо про загибель Дмитра Тимчука?

      Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.

      Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі керівника "Інформаційного спротиву". Вони розглядали три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Згодом у прокуратурі заявили, що самогубство – основа версія.

      Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

      22 червня у Києві в Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з Тимчуком. Поховали нардепа у Бердичеві на Житомирщині, де живуть його батьки.

      Хто такий Тимчук та що відомо про його смерть: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Нагороди Президент України Новини політики Втрати Дмитро Тимчук
      Джерело: 24 канал
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