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      Зеленський представив голову Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо

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      Головою Івано-Франківської ОДА став Денис Шмигаль
      Головою Івано-Франківської ОДА став Денис Шмигаль / Фейсбук Дениса Шмигаля

      Івано-Франківську обласну державну адміністрацію очолив Денис Шмигаль. Відповідне оголошення Володимир Зеленський зробив під час робочого візиту до Івано-Франківська.

      Глава держави назвав Дениса Шмигаля дуже потужним менеджером і сказав, що заздрить Івано-Франківській області.

      Важливо: Зеленський прокоментував "відставку" Богдана

      Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля кандидатом на посаду керівника Львівщини. Однак тоді глава держави зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.

      Хочу представити нашу нову людину, це дуже потужний менеджер,
      – прокоментував Зеленський нове призначення. 

      Що відомо про Дениса Шмигаля? 

      Йому – 43, народився та вчився у Львові. Закінчив Львівську політехніку, став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Навчався і стажувався за кордоном, зокрема – в Німеччині. 

      У 2000-х роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

      Після 2014  кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віце-президентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".


      Денис Шмигаль/ Фото з його Фейсбук-сторінки 

      Директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС – Шмигаль став у січні 2018 року. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області і належить холдингу Ріната Ахметова.

      У декларації Шмигаля зазначено, що у холдингу ДТЕК за минулий рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Його родина тримає в готівці 115 тисяч доларів. Катерина Шмигаль, дружина новопризначеного голови Івано-Франківської ОДА, займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.


      Шмигалі мають 3 земельні ділянки площами 151, 458, 2200 метрів квадратних. Власницею двох з них є дружина Шмигаля. Окрім того, подружжя має житловий будинок площею 215 квадратних метрів та нежитлову будівлю площею 417 квадратів.
      blog_ava
      У Зеленського відреагували на інформацію про відставку Богдана
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Новини Івано-Франківська
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