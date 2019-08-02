Зеленський представив голову Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо

Івано-Франківську обласну державну адміністрацію очолив Денис Шмигаль. Відповідне оголошення Володимир Зеленський зробив під час робочого візиту до Івано-Франківська.

Глава держави назвав Дениса Шмигаля дуже потужним менеджером і сказав, що заздрить Івано-Франківській області.

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Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля кандидатом на посаду керівника Львівщини. Однак тоді глава держави зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.

Хочу представити нашу нову людину, це дуже потужний менеджер,

– прокоментував Зеленський нове призначення.

Що відомо про Дениса Шмигаля?

Йому – 43, народився та вчився у Львові. Закінчив Львівську політехніку, став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Навчався і стажувався за кордоном, зокрема – в Німеччині.

У 2000-х роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віце-президентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".



Денис Шмигаль/ Фото з його Фейсбук-сторінки Денис Шмигаль/ Фото з його Фейсбук-сторінки