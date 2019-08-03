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      Зеленський прибув на зустріч зі "слугами народу" у Трускавці

      2012 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський приїхав до готелю Rixos у Трускавці, де проживають під час навчання майбутні нардепи від "Слуги народу". Президент зачинився там на "робочу нараду" з народними обранцями.

      Президент ішов з Mitrotel до кортежу швидко в супроводі охорони, повідомляє "Українська правда". Натовп людей фотографував Зеленського і звучали оплески. Хтось попросив у глави держави автограф або селфі, але Зеленський швидко пройшов до автомобіля. Охорона президента "розчищала" йому шлях, подекуди навіть відштовхуючи в сторони людей, та просячи їх відійти.

      Читайте також: Школа депутатів: чого "слуг народу" навчають у Трускавці

      Зауважимо, що у Трускавці ретельно готувалися до візиту Зеленського. Вибухотехніки перевіряли каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів. А в готелі Rixos встановлені металошукачі, проходячи через які, необхідно навіть роззуватися.

      Новина поступово доповнюватиметься...

      Володимир Зеленський приїхав у Трускавець: дивіться відео

      Що відомо про навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці? Ці навчання стартували 28 липня і тривають до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримують "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Курс для вже майже депутатів від партії "Слуга народу" розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

      6 блоків основної навчальної програми: побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації; публічна політика; макроекономіка і бюджет; секторальні напрямки; законодавчий процес; впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

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      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Новини Львова
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