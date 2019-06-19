Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Указ про призначення Данилюка набуває чинності з дня публікування. Раніше цю посаду займав Олександр Турчинов – колишній секретар РНБО.
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На посаду секретаря РНБО Данилюка Зеленський призначив 28 травня. До цього Данилюк був радником Зеленського, а ще раніше – міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.
Чим займається координаційний центр кібербезпеки?
Це робочий орган РНБО, який прогнозує та виявляє потенційні та реальні загрози у сфері кібербезпеки України, забезпечує оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з питань кібербезпеки. Керівником центру за посадою є секретар РНБО, а членами – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.
Головні завдання центру кібербезпеки:
- аналіз стану кібербезпеки;
- аналіз результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки;
- аналіз стану готовності суб'єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам;
- аналіз стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури;
- аналіз даних про кіберінциденти щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.
Координаційний центр кібербезпеки за переубвання на посаді Турчинова / Фото turchynov.com
Що відомо про Олександра Данилюка?
На державній службі Данилюк – з 2005 року. За цей час він встиг побувати радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. На посаді займався приватизацією "Криворіжсталі", питаннями енергетики тощо.
Згодом Данилюк став позаштатним радником президента Віктора Януковича. З 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.
У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабміні, а в 2015 році – заступником глави Адміністрації Президента.
Посаду міністра фінансів Данилюк обійняв, коли у 2016 році парламент затвердив новий склад Кабміну. Це відбулося після відправки у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та призначення на його місце кандидатуру Володимира Гройсмана.
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