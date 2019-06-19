Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Указ про призначення Данилюка набуває чинності з дня публікування. Раніше цю посаду займав Олександр Турчинов – колишній секретар РНБО.

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На посаду секретаря РНБО Данилюка Зеленський призначив 28 травня. До цього Данилюк був радником Зеленського, а ще раніше – міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

Чим займається координаційний центр кібербезпеки?

Це робочий орган РНБО, який прогнозує та виявляє потенційні та реальні загрози у сфері кібербезпеки України, забезпечує оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з питань кібербезпеки. Керівником центру за посадою є секретар РНБО, а членами – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.

Головні завдання центру кібербезпеки:

аналіз стану кібербезпеки;

аналіз результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки;

аналіз стану готовності суб'єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам;

аналіз стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури;

аналіз даних про кіберінциденти щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.



Координаційний центр кібербезпеки за переубвання на посаді Турчинова / Фото turchynov.com

На державній службі Данилюк – з 2005 року. За цей час він встиг побувати радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. На посаді займався приватизацією "Криворіжсталі", питаннями енергетики тощо.

Згодом Данилюк став позаштатним радником президента Віктора Януковича. З 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.

У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабміні, а в 2015 році – заступником глави Адміністрації Президента.

Посаду міністра фінансів Данилюк обійняв, коли у 2016 році парламент затвердив новий склад Кабміну. Це відбулося після відправки у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та призначення на його місце кандидатуру Володимира Гройсмана.

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