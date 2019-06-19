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      Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

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      Олександр Данилюк очолив Національний координаційний центр кібербезпеки
      Олександр Данилюк очолив Національний координаційний центр кібербезпеки / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

      Указ про призначення Данилюка набуває чинності з дня публікування. Раніше цю посаду займав Олександр Турчинов – колишній секретар РНБО.

      Дізнайтеся, які зміни в РНБО обіцяє Данилюк

      На посаду секретаря РНБО Данилюка Зеленський призначив 28 травня. До цього Данилюк був радником Зеленського, а ще раніше – міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

      Чим займається координаційний центр кібербезпеки?

      Це робочий орган РНБО, який прогнозує та виявляє потенційні та реальні загрози у сфері кібербезпеки України, забезпечує оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з питань кібербезпеки. Керівником центру за посадою є секретар РНБО, а членами – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.

      Головні завдання центру кібербезпеки:

      • аналіз стану кібербезпеки;
      • аналіз результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки;
      • аналіз стану готовності суб'єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам;
      • аналіз стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури;
      • аналіз даних про кіберінциденти щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.

      координаційний центр кібербезпеки РНБО фото
      Координаційний центр кібербезпеки за переубвання на посаді Турчинова / Фото turchynov.com

      Що відомо про Олександра Данилюка?

      На державній службі Данилюк – з 2005 року. За цей час він встиг побувати радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. На посаді займався приватизацією "Криворіжсталі", питаннями енергетики тощо.

      Згодом Данилюк став позаштатним радником президента Віктора Януковича. З 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.

      У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабміні, а в 2015 році – заступником глави Адміністрації Президента.

      Посаду міністра фінансів Данилюк обійняв, коли у 2016 році парламент затвердив новий склад Кабміну. Це відбулося після відправки у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та призначення на його місце кандидатуру Володимира Гройсмана.

      Дізнайтеся з інфографіки, кого ще та на які ключові посади призначив Зеленський:

      ключові посади Україна призначення Зеленського

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Володимир Зеленський Призначення Зеленського Кібербезпека РНБО
      Джерело: 24 канал
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