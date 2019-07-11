Зеленський призначив стипендії українським політв’язням, Сенцова серед них нема

Одинадцять українських полонених отримають стипендії імені Левка Лук’яненка. Грошові виплати вони отримають на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.

Про це мовиться у відповідному указі глави держави Володимира Зеленського. Так, йдеться про 9 українців, які досі перебувають у полоні та 2 звільнених громадян.

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Кому вручать стипендії?

Олексію Бессарабову – звинувачений у підготовці диверсії, утримують у Сімферопольському СІЗО, загрожує 20 років ув’язнення; Валентину Вигівському – звинувачений у шпигунстві в авіаційно-космічній сфері РФ, засуджений до 11 років колонії суворого режиму; Павлу Грибу – звинувачений у підбурюванні до теракту на території РФ, засуджений до 6 років за ґратами; Володимиру Дудці – звинувачений у підготовці диверсії, загрожує 20 років ув’язнення, утримується в анексованому Криму; Миколі Карпюку – звинувачений в убивствах російських громадян у Чечні в 90-тих, засуджений до 22,5 років ув’язнення; Станіславу Клиху – звинувачений в убивствах російських громадян у Чечні в 90-тих, засуджений до 20 років за ґратами; Олександру Кольченку – звинувачений в антиросійській діяльності, засуджений до 10 років за ґратами; Євгену Панову – звинувачений в підготовці терактів у Криму, засуджений до 8 років за ґратами; Олексію Сизоновичу – звинувачений у тероризмі, засуджений до 12 років за ґратами.

Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік двом політв'язням, яких уже звільнили:

Геннадію Афанасьєву – звинувачений у справі так званих "терористів групи Сенцова". Був засуджений до 7 років за ґратами, проте його звільнили; Юрію Яценку – перебував у російському ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями.

Що відомо про стипендію імені Левка Лук’яненка? Створена у 2018 році для підтримки заручників, які утримуються в російському полоні. Сума стипендії – три прожиткові мінімуми доходів працездатних осіб. Тобто станом на зараз 5 808 гривень.

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Хто такий Левко Лук’яненко? Український дисидент, борець за незалежність України. Він 26 років перебував в ув’язненні у радянських таборах. Лук'яненко — автор Акту проголошення незалежності України. Помер після тривалої хвороби у липні 2018 року.