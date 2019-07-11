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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський призначив стипендії українським політв’язням, Сенцова серед них нема

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Одинадцять українських полонених отримають стипендії імені Левка Лук’яненка. Грошові виплати вони отримають на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.

      Про це мовиться у відповідному указі глави держави Володимира Зеленського. Так, йдеться про 9 українців, які досі перебувають у полоні та 2 звільнених громадян.

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      Кому вручать стипендії?

      1. Олексію Бессарабову – звинувачений у підготовці диверсії, утримують у Сімферопольському СІЗО, загрожує 20 років ув’язнення;
      2. Валентину Вигівському – звинувачений у шпигунстві в авіаційно-космічній сфері РФ, засуджений до 11 років колонії суворого режиму;
      3. Павлу Грибу – звинувачений у підбурюванні до теракту на території РФ, засуджений до 6 років за ґратами;
      4. Володимиру Дудці – звинувачений у підготовці диверсії, загрожує 20 років ув’язнення, утримується в анексованому Криму;
      5. Миколі Карпюку – звинувачений в убивствах російських громадян у Чечні в 90-тих, засуджений до 22,5 років ув’язнення;
      6. Станіславу Клиху – звинувачений в убивствах російських громадян у Чечні в 90-тих, засуджений до 20 років за ґратами;
      7. Олександру Кольченку – звинувачений в антиросійській діяльності, засуджений до 10 років за ґратами;
      8. Євгену Панову – звинувачений в підготовці терактів у Криму, засуджений до 8 років за ґратами;
      9. Олексію Сизоновичу – звинувачений у тероризмі, засуджений до 12 років за ґратами.

      Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік двом політв'язням, яких уже звільнили:

      1. Геннадію Афанасьєву – звинувачений у справі так званих "терористів групи Сенцова". Був засуджений до 7 років за ґратами, проте його звільнили;
      2. Юрію Яценку – перебував у російському ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями.

      Що відомо про стипендію імені Левка Лук’яненка? Створена у 2018 році для підтримки заручників, які утримуються в російському полоні. Сума стипендії – три прожиткові мінімуми доходів працездатних осіб. Тобто станом на зараз 5 808 гривень.

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      Хто такий Левко Лук’яненко? Український дисидент, борець за незалежність України. Він 26 років перебував в ув’язненні у радянських таборах. Лук'яненко — автор Акту проголошення незалежності України. Помер після тривалої хвороби у липні 2018 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Українці в полоні РФ
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