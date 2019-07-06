Непорозуміння з найріднішими та безробіття: як живе родина Володимира Балуха у Криму

Володимир Балух – корінний кримчанин, до ув'язнення Кремлем він був громадським активістом та займався фермерством. У 2014 році після анексії відмовився від російського громадянства. Зараз він відбуває покарання у колонії Тверської області в Росії.

Життя до анексії

У грудні 2013 року він повернувся з Майдану у Києві і вдома вивісив прапор України. І принципово не знімав, бо для нього Крим – це Україна і така позиція дратувала. Його добре знали у селі, місцеві розповідають, що він працьовитий, але з непростим характером.

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Після анексії Володимир посварився з найріднішою людиною – єдиною сестрою.

Коли Росія зробилася нам не братом, то він її бачити не хотів. Вона йому дзвонила, плакала, а він лише казав їй, що вона кацапка,

– згадала мати заручника Наталія.

Сестра Надія закінчила залізничний технікум у Сімферополі і за розподілом потрапила у Волгоградську область.



Володимир і Надія Балухи

"У нас була розбіжність, тому що нам по телевізору показували одне, в Україні – інше. Він казав: що ти їм віриш. Ось у Красноперекопську стоять російські танки, військова техніка. Я йому казала, що не може бути, нам розказують зовсім інше. Потім я вже звичайно почала слухати українське телебачення і змінила свою думку", – розповіла Надія Балух.

Володимир Балух балотувався до парламенту Криму від Конгресу українських націоналістів та від політичної сили Віктора Ющенка.

Як прийшов до влади Янукович, то він нервувався. Він бачив бюлетені, хто як голосував. Розповідав, що давали гроші алкоголикам і вони голосували за кого скажуть. Він тоді постійно казав, що ніякої справедливості немає,

– згадала мама Володимира Балуха.



Мати Володимира Балуха Наталія

У Криму очолював Конгрес українських націоналістів Василь Овчарук – активний учасник кримського спротиву. Проте через погрози втік з Криму.

Це історія України, визвольного руху. І очевидно, що звитяга тих молодих людей, які були в повстанській армії, його зворушила, була близькою до серця. Він сприйняв це і прийшов до нас,

– розповів однопартієць Овчарук, чому Володимир Балух приєднався до радикальних сил.

Архієпископ Климентій, який захищав українця у суді, зазначив, що Володимир по своїй натурі бунтар.

Хто такий Архієпископ Климентій?Російські спецслужби теж затримували Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента 3 березня на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.



Потім його знову затримали за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку.

На третій день перебування у Криму журналісти "Крим.Реалії" помітили, що за ними стежать. Коли вони вийшли після інтерв’ю з Архієпископом, то побачили чоловіка біля церкви. Потім його ж помітили в іншому місці, ще пізніше на зупинці.



Чоловік, який спостерігав за журналістами

Стосунки з сином

У в'язня Кремля важкі стосунки з сином Павлом. Володимир хотів, щоб він взяв український паспорт, поїхав на материкову частину та влаштувався на роботу. Проте той його не послухався і влаштувався на винний завод. Після того вони перестали спілкуватися.

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"Ми приймаємо його позицію, розуміємо. Можливо, не так активно виступаємо, але з ним погоджуємося. У нашій Серебрянці стали вигнанцями", – розповів Павло Балух.



З сином у Володимира напружені відносини

Попри те, що Павло розділяє позицію батька, з Криму він не планує виїжджати.

Павлу ще жити в Криму. Він дуже любить півострів. Для Володимира його позиція – це його життя. У сина позиція інша, тому в якийсь момент вони розійшлися,

– зазначила адвокатка Ольга Дінзе.

Життя дружини Наталії

Останнє місце її роботи – це пекарня, але згодом її закрили. У селі родину Балухів на роботу не беруть.



Дружину в'язня Кремля не хочуть брати на роботу

Жінка хотіла влаштуватися технічкою у школу, але проросійська завучка Людмила Криволапова була проти. Журналісти намагалися взяти в неї коментар, але вона відмовилася.



Завучка місцевої школи Людмила Криволапова (справа)

У місцевій церкві Володимир Балух був старостою. Знаходиться вона у маленькій будівлі з надписом пошта.



Будинок, який у Серебрянці використовують, як церкву

У той момент почалася детективна історія – журналістам зателефонували друзі і попросили не виходити з місця, де вони знаходяться. Вони сказали, що відправлять машину, яка вивезе у безпечне місце.

Друзі розповіли, що нас розшукує поліція. Дві машини їздять по селу з мигалками і шукають журналістів. Як в кіно, ми сіли в машину, нас перевезли в безпечне місце та переховують близько 5 годин,

– розповіла журналістка Анжеліка Руденко.

Як потім вже з’ясували, це наслідки зустрічі з Криволаповою, яка написала заяву у поліцію про те, що на територію її приватного домогосподарства проникла група журналістів. Проте, коли вона попросила вийти – представники ЗМІ вийшли.

Обшуки за псевдозвинуваченнями

У 2015 році були перші обшуки – шукали нібито вкрадені деталі від трактора. Дружина Наталія розповіла, що тоді перевернули весь будинок, запчастини шукали під килимами, матрацами та навіть в книжках.



Кримчанина засудили на 5 років

У листопаді 2015 року російські силовики знову прийшли російські силовики і шукали вже вкрадені запчастини від "Жигулів". А легенда та сама – у "Пельменній" місцевий житель замовив їжу та випивку, а до нього нібито підсів Балух і розказав, що вкрав.

У грудні 2016 року російські поліцейські знову прийшли до Балуха з обшуками.

Про деталі арешту Володимира Балуха та як закінчилася детективна історія журналістів – дивіться у програмі.