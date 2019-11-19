Зеленський про нормандський саміт: Хочу говорити про повернення Донбасу із термінами

Зустріч у нормандському форматі після того, як він був заблокований з 2016 року, це вже успіх. Наразі триває активна підготовка до нього.

Питання війни на Донбасі ми повинні вирішити дипломатичним шляхом – цей шлях розпочинається з переговорів. Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Чехії Андрея Бабіша.

Зеленський зазначив, що "Україна очікувала цієї зустрічі, до неї зараз активно готуються".

"Я хотів би реальних результатів. Кожного дня ми можемо дуже багато говорити про припинення війни та повернення наших територій, але ми не можемо просто говорити.Треба домовлятися про повернення наших територій", – сказав він.

Глава дежрави додав, що на саміті "хоче говорити про повернення Донбасу із більш-менш чіткими термінами". Зеленський наголосив, що буде підіймати це питання.

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