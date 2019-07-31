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      Зеленський пропонує мерові Сміли продати авто, щоб сплатити борги міста за опалення

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      Зеленський під час візиту до Сміли на Черкащині
      Зеленський під час візиту до Сміли на Черкащині / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський запропонував виконувачу обов'язків мера Сміли Вікторові Федоренку погасити борги мста за опалення, продавши особистий автомобіль. Так президент відреагував на те, що мешканці Сміли сплачують за опалення, а в міста є борги.

      Ці борги утворені через те, що місцева влада взяла на себе борги підприємства "Смілаенергоінвест", але розрахуватися не може, повідомляє "Прочерк".

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      Під час візиту Зеленського до Сміли 31 липня в. о. мера Віктор Федоренко і відсторонений мер Олексій Цибко почали сперечатися щодо того, хто винен у ситуації з боргами у 3 мільйони гривень.

      У цьому контексті між Зеленським та Федоренком відбувся такий діалог:

      Зеленський: "Ви ж глава?"

      Федоренко: "Я секретар міськради. Виконую обов'язки, так".

      Зеленський: "Яка машина у вас?"

      Федоренко: "У сенсі? "

      Зеленський: "Машина. У сенсі автомобіль".

      Федоренко: "Автомобіль – Toyota"

      Зеленський: "Продайте".

      "Ніхто не зірве опалювальний сезон у Смілі", – запевнив президент.

      Зауважимо, що крім візиту до Сміли, під час поїздки на Черкащину Зеленський представив нового голову обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка та нового начальника обласного управління СБУ Сергія Ходунова.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Опалювальний сезон Авто Комунальні послуги Володимир Зеленський Новини Черкас
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