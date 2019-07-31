Зеленський пропонує мерові Сміли продати авто, щоб сплатити борги міста за опалення

Президент України Володимир Зеленський запропонував виконувачу обов'язків мера Сміли Вікторові Федоренку погасити борги мста за опалення, продавши особистий автомобіль. Так президент відреагував на те, що мешканці Сміли сплачують за опалення, а в міста є борги.

Ці борги утворені через те, що місцева влада взяла на себе борги підприємства "Смілаенергоінвест", але розрахуватися не може, повідомляє "Прочерк".

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Під час візиту Зеленського до Сміли 31 липня в. о. мера Віктор Федоренко і відсторонений мер Олексій Цибко почали сперечатися щодо того, хто винен у ситуації з боргами у 3 мільйони гривень.

У цьому контексті між Зеленським та Федоренком відбувся такий діалог:

Зеленський: "Ви ж глава?"

Федоренко: "Я секретар міськради. Виконую обов'язки, так".

Зеленський: "Яка машина у вас?"

Федоренко: "У сенсі? "

Зеленський: "Машина. У сенсі автомобіль".

Федоренко: "Автомобіль – Toyota"

Зеленський: "Продайте".

"Ніхто не зірве опалювальний сезон у Смілі", – запевнив президент.

Зауважимо, що крім візиту до Сміли, під час поїздки на Черкащину Зеленський представив нового голову обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка та нового начальника обласного управління СБУ Сергія Ходунова.