Зменшення сум у платіжках: Зеленський провів нараду з представниками влади – подробиці

Український гарант Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду, Офісу Президента, "Нафтогазу" та інших українських відомств. На ній, зокрема, обговорили питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента на своїх ресурсах у мережі. Також вона опублікувала відповідне відео.

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На початку ролика український президент нагадав, що розглядати питання щодо зменшення сум у платіжках почали ще пів року тому. А остання така нарада відбулася наприкінці грудня.

Дійсно дуже багато людей сказали, що зменшилася платіжка. Але є люди, які не розуміють, чому в їхній області платіжка не зменшилася або зменшилася не відчутно. І ще одне питання – що з’явилося у новій платіжці, а саме нова ціна за транзит,

– підкреслив Зеленський.

Чому зменшення сум у платіжках відрізняжться від міста до міста

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що зменшення платіжок було одним із завдань президента, і уряду йому вдалося виконати. Зокрема, за грудень 2019 року жителі України отримали від 5% до 35% меншу платіжку. Така різниця залежить від кожного з міст.

"У нас 143 підприємства в 120 містах України знизили істотно вартість послуг, тобто фактично люди отримали меншу платіжку. Але у нас є області, які не відреагували на наш сигнал і не скористалися наданим урядом інструментом. Це Чернівецька та Миколаївська області", – зауважив очільник уряду.

Водночас він пояснив, що рішення про зниження платіжок ухвалюють підприємства. Більшість із них перебуває у комунальній власності – десь ця комунальна власність належить області, а десь – належить місту. Фактично мовиться про ограни місцевого самоврядування, зокрема депутати та мер.

За словами Гончарука, у всіх проблемних областях у січні стовідсотково буде зменшено суми в платіжках.

Щодо того, щоб зменшення сум платіжках відбулося на рівні 25% – 30% по всій країні необхідно враховувати, що тариф і раніше був дуже різним. Хтось був дешевшим, і тому у них цей діапазон на зниження був меншим. А хтось навпаки,

– підкреслив прем’єр.

Міністерства розвитку громад Альона Бабак додала, що насправді різний відсоток зменшення також залежить від температурної зони, в якій розміщується той чи інший населений пункт. За її словами, Україна має декілька температурних зон. До прикладу, якщо взяти Житомир, то це – один із найхолодніших регіонів України. Гончарук на це відповів, що навіть є різні показники щодо міст в одній і тій самі області.

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Прогнози щодо ціни на газ

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підкреслив, що "Газпром" кардинально зменшив постачання газу в Європу. Але надлишок і відсутність переляканості серед трейдерів, що буде криза, призвели до падіння ціни на газ на європейському ринку. Оскільки Україна імпортує газ, то її ціна є наслідком європейської ціни. І це дало змогу домовитися з МВФ щодо зменшення ціни на газ для українських споживачів.

За його словами, наразі чиста ціна газу як товару на січень становитиме 4 650 гривень (за 1 тисячу кубометрів – 24 канал). І наступного місяця, залежно від того, як коливатиметься європейський ринок газу, вона так само може залишатися на цьому рівні або трохи зменшиться, може також зрости.

Чому у платіжка включили ціну за танспортування

Голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк підкреслив, що раніше плату за транспорт включали в загальну платіжку, тому вона не є новою.

Ми мали її вивести уже давно окремим платежами, тому що ми як країна займаємося відокремленням ГТС, тобто постачання та транспортування будуть окремо. Це необхідно для того, щоб вільно можна було змінювати постачальника. Далі ми зробили плату за розподіл рівномірною протягом року. Тобто, якщо минулого року ви платили за рік 1200 гривень. З них 800 гривень ви платили в опалювальний період, а 400 гривень – у решту місяців. Зараз ці 1200 гривень ви точно також будете платити, але по 100 гривень в місяць. Це єдина внесена зміна,

– пояснив він.

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До якого висновку дійшли учасники зустрічі

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, наголосила, що кожен споживач хоче подивитися, якими є тарифи в інших містах та скільки зазначено в їхніх платіжках. Та якою є структура цього тарифу. Тому все слід зробити максимально прозоро, і люди розумітимуть, куди йдуть ці гроші.

Зеленський, зі свого боку, зауважив, що уряд повинен говорити з людьми про проблеми та в якому конкретно місті їх можна спотерігати. Треба комунікувати, зокрема, і через телебачення.

Відеофрагменти наради щодо сум у платіжках під головуванням Зеленського