Запах диму у Києві жодним чином не пов'язаний з пожежами у Чорнобилі, – ДСНС

В Офісі Президента України 17 квітня відбулася селекторна нарада щодо ситуації із забруднення повітря у Києві димовими масами з сусідніх регіонів. Володимиру Зеленському під час наради доповідали голова ДСНС Микола Чечоткін і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У ході наради було відзначено, що смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних фонових значень. Про це повідомляє Офіс Президента.

Важливо Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – фото, відео

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні. Мовляв, дим у столицю занесло не звідти.

Усе, що нам принесло, на 90% надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва,

– пояснив Аваков.

Про те, що запах диму у Києві жодним чином не пов'язаний з пожежами у Чорнобилі, підтвердив і очільник ДСНС Микола Чечоткін. Він підкреслив, що напередодні на Житомирщині дув настільки потужний вітер, що валив дерева.

Чечоткін також запевнив, що усі засоби і сили рятувальників передислоковані з урахуванням нових загроз і оперативної обстановки.

Володимир Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров'я якомога частіше надавало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим.

Водночас голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно зачиняти вікна та двері, вмикати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто робити вологе прибирання.

Хто брав участь у селекторній нараді щодо екологічної ситуації у столиці:

Володимир Зеленський – Президент України;

Арсен Аваков – голова МВС;

Микола Чечоткін – голова ДСНС;

Олексій Данілов – секретар РНБО;

Дмитро Кулеба – очільник МЗС;

Максим Степанов і Віктор Ляшко – МОЗ;

Руслан Хомчак – генштаб ЗСУ;

Сергій Дейнеко – Держприкордонслужба;

Валентин Петров – Держспецзв'язок.

Забруднення повітря у Києві: найважливіше

Після масштабних і частих пожеж довкола, а також потужного вітру, який 16 квітня увесь день розносив пилову бурю, у Києві виникла проблема з потужним забрудненням повітря. Того дня в українській столиці повітря було найбільш забрудненим у світі.

Спершу повідомляли, що першочерговою причиною є саме пожежі у Чорнобилі, але потім у ДСНС пояснили, що найбільший вплив мали пожежі у Житомирській області.

Мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні заявив, що забруднення радіацією повітря в Києві немає, а на ліквідацію всіх займань необхідно кілька днів. Він зазначив, що нині працює понад тисяча пожежників