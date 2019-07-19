Зеленський "штовхнув" Полторака: міністр оборони розповів, як було насправді – відео

У мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський нібито грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Проте, і в Офісі глави держави, і сам очільник Міноборони інцидент заперечують. За їх словами, це відео – маніпуляція і президент насправді не штовхав міністра.

Так званий інцидент стався під час того, як Зеленський разом з Полтораком і Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком відвідали презентацію нових модулів, які призначені для розміщення військових на передовій.

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На записі видно, як Зеленський привітався з Полтораком і Хомчаком. Тоді він підійшов до заступників голови ОП Руслана Рябошапки та Кирила Тимошенка. Під час розмови Полторак щось намагався сказати, в цей час президент нібито відштовхнув міністра.

Зеленський нібито штовхає Полторака: відео

Прес-секретарка міністра оборони Вікторія Кушнір у коментарі "5 каналу" назвала це відео маніпуляцією. За її словами, інформація про нібито некоректні дії з боку Зеленського є неправдивою.

Кушнір також пояснила, що Полторак разом із Хомчаком лише зробили крок назад, щоби Зеленський поспілкувався із заступником голови Офісу президента.

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Сам очільник Міноборони теж заперечив військовому кесперту Юрію Бутусову будь-який конфлікт з президентом. Журналіст додав, що на відео яке зняте зі спини президента з відстані видно, що Зеленський різко розвернувся і зробив різкий жест в бік міністра або навіть штовхнув його.

Однак Полторак сказав, що жодного інциденту не сталося. За його словами, справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Рябошапки і Тимошенка. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!". Сказано це було, за словами міністра, коректно, без жодної загрози,

– написав Бутусов.

Зауважимо, що після цього інциденту, зустріч Зеленського з керівництвом ЗСУ продовжилась за планом. Гарант заслухав доповідь Степана Полторака і Руслана Хомчака і лекго поводив себе з міністром оборони, сміявся і навіть поплескав його по плечу.