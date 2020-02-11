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      Зеленський: Стартап "ямковий ремонт" повинен піти в минуле

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      Зеленський розповів, що ямковий ремонт повинен залишитися в минулому / racurs.ua

      Україна повинна відмовитися від ямкового ремонту доріг. Та проводити лише капітальні ремонти з гарантією. Адже дороги повинні будуватися "один раз на довгі роки".

      Про новий підхід до будівництва та ремонту доріг заявив президент Володимир Зеленський на стратегічній зустрічі, присвяченій дорогам.

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      Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається ямковий ремонт,
      – заявив Зеленський.

      За його словами, така практика повинна залишитися в минулому. "Ми також очікуємо, що навесні разом зі снігом не зійде асфальт, на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника", – додав президент. Він наголосив, що дороги повинні будуватися "один раз на довгі роки".

      Президент також закликав посилити габаритно-ваговий контроль. Це потрібно для того, щоб перевантажені фури, які лишають за собою "колії", зникли з українських доріг.

      Зеленський нагадав, що цього року планують оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. 

      Основне про ремонт та будівництво доріг в Україні у 2020 році

      Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

      Прем’єр-міністр Гончарук анонсував, що насамперед ремонтуватимуть такі дороги:

      • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
      • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
      • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
      • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
      • Н-03 Житомир – Чернівці.

      дороги
      Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Дороги Будівництво Транспорт
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