Зеленський: Стартап "ямковий ремонт" повинен піти в минуле

Україна повинна відмовитися від ямкового ремонту доріг. Та проводити лише капітальні ремонти з гарантією. Адже дороги повинні будуватися "один раз на довгі роки".

Про новий підхід до будівництва та ремонту доріг заявив президент Володимир Зеленський на стратегічній зустрічі, присвяченій дорогам.

Читайте також: Велике будівництво: Гончарук доручив головам областей підготувати плани

Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається ямковий ремонт,

– заявив Зеленський.

За його словами, така практика повинна залишитися в минулому. "Ми також очікуємо, що навесні разом зі снігом не зійде асфальт, на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника", – додав президент. Він наголосив, що дороги повинні будуватися "один раз на довгі роки".

Президент також закликав посилити габаритно-ваговий контроль. Це потрібно для того, щоб перевантажені фури, які лишають за собою "колії", зникли з українських доріг.

Зеленський нагадав, що цього року планують оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення.

Основне про ремонт та будівництво доріг в Україні у 2020 році

Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

Прем’єр-міністр Гончарук анонсував, що насамперед ремонтуватимуть такі дороги:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);

Н-03 Житомир – Чернівці.



Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу