Зеленський створив раду з питань захисту журналістів: чим вона займатиметься

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Створення нової ради має на меті забезпечити дотримання права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів та ЗМІ щодо перешкоджання законній журналістській діяльності.

Відповідний указ №808/2019 опублікований Офісом Президента України. Цікаво: Голова НСЖУ засудив Портнова за погрози журналістам, Портнов традиційно все "бачив НХ" Склад нової журналістської ради Міський Вадим – громадський діяч, секретар Ради;

Бурмагін Олександр – юрист;

Влащенко Наталія – журналіст, продюсер;

Городецька Ірина – юрист;

Гуменюк Наталія – журналіст;

Дуцик Діана – громадський діяч;

Єлізаров Павло – продюсер;

Кречетов Максим – журналіст;

Лебедєва Тетяна – громадський діяч;

Остапа Світлана – журналіст, редактор;

Писанко Людмила – редактор;

Попова Тетяна – громадський діяч;

Tоміленко Сергій – громадський діяч, журналіст;

Шевченко Тарас – юрист, громадський діяч;

Штурхецький Сергій – громадський діяч. Чим займатиметься рада з питань свободи слова Рада з питань свободи слова та захисту журналістів є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основними її завданнями є формування пропозицій про захист інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів. Основні завдання ради з питань свободи слова: аналіз законодавства в інформаційній сфері та розробка пропозицій щодо його вдосконалення;

моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, додержання журналістських стандартів, внесення пропозицій щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

розробка заходів щодо конструктивної взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації з питань свободи слова та забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

моніторинг інформаційного простору, формування пропозицій щодо вирішення актуальних питань захисту інформаційної безпеки України;

розгляд та внесення пропозицій з інших питань, які стосуються свободи слова та захисту журналістів.