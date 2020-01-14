Зеленський в Омані: чи має президент право на офіційну відпустку

Після того, як стало відомо, що Зеленський вирушив на відпочинок до Оману, думки українців розділилися. Одні казали, що він, як і звичайна людина, має право на відпустку. Інші нагадали, що в країні триває війна, а замовчування відпочинку Порошенком нічим хорошим не закінчилось.

Новий рік Володимир Зеленський зустрів у Карпатах – у державній резиденції "Синьогора".

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1 та 2 січня 2020 року очільник держави провів у Буковелі. Він охоче фотографувався із відвідувачами гірськолижного курорту. Користувачі опублікували у соцмережах чимало фотографій із президентом.

Вже 5 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський поїхав на відпочинок до Оману. Видання "Страна.UA" опублікувало світлини головнокомандувача в одному з найкращих готелів країни. Вартість найдорожчого номеру в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel за одну добу становить до чотирьох тисяч євро.



Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омані

Того ж дня на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці підтвердили, що Зеленський з дружиною перебували в Омані. Однак, крім відпочинку, глава держави провів декілька важливих зустрічей на найвищому рівні.

При цьому глава держави поїхав до Оману нібито за власний кошт, та ще й рейсовим літаком. Назад він повернувся 9 січня – чартерним. На той час пройшла доба після збиття українського "Боїнга" в Ірані. В Офісі Президента відповіли, що швидше прилетіти не змогли, бо повітряний простір був закритий.

Головні факти про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Суспільство вкотре обурилося, адже президент не має права на відпустку. Однак, в Україні немає окремого закону, який би регламентував право на відпустку гаранта. Також очільник держави не підпадає під дію закону про державну службу.

Президент же отримує заробітню плату, отже він та людина, яка має право на відпустку,

– відзначив кандидат юридичних наук Олександр Москалюк.

За словами юриста, оформлюючи відпустку президенту, в його Офісі посилаються на кодекс законів про працю та закон про відпустку. Згідно із законодавством, кожному працівнику гарантується право на відпустку, як мінімум, 24 дні.

Як українці ставляться до відпочинку чиновників: опитування

Суспільство здивував не сам факт відпустки, а бажання її приховати. За словами ексголови Секретаріату президента Ющенка Олега Рибачука, Зеленський позиціонував себе як людина, яка не буде повторювати традицій і практик минулого.

З точки зору безпеки президента як верховного головнокомандувача не припустимо його знаходження закордоном, без можливості дуже швидко зреагувати і повернутись,

– пояснив Рибачук.

За словами політичного експерта, суспільство добре пам'ятає мальдівську відпустку п'ятого президента.

Скандальний відпочинок Порошенка

Відпустка Петра Порошенка на Мальдівах стала справжнім скандалом, і коштувала йому значного зниження рейтингів. Сам Зеленський ще до президентства у випусках "Вечірнього кварталу" неодноразово висміював відпочинок п'ятого президента.

Що відомо про відпочинок Порошенка на Мальдівах? Журналісти з'ясували, що неафішований відпочинок на Мальдівських островах Петра Порошенка з 1 по 8 січня 2018 року коштував не менше 500 тисяч доларів.



П'ятий президент відпочивав у п'ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.



Порошенко із супутниками (всього 8 дорослих та 2 дітей) оселились на найдорожчій віллі курорту, яка знаходилася на окремому острові під назвою Owner’s Villa (Private Island).

Відпочинок попередніх президентів

Попередники Зеленського частіше відпочивали на державних дачах в Криму та Карпатах, а візити закордон теж приховували.

Кучма під кінець свого президенства поїхав у такі екзотичні країни, що тобі жодне турагенство не зробить такий тур, і все – за державний кошт,

– прокоментував Олег Рибачук.



Леонід Кучма

Однак всі попередники не були президентами країни, яка воює. Тому і до Порошенка, і до Зеленського уваги більше, тому що звання головнокомандувача армії вже протягом шести років набуло іншого значення.