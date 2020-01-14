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      Зеленский в Омане: имеет ли президент право на официальный отпуск

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      После того, как стало известно, что Зеленский отправился на отдых в Оман, мнения украинцев разделились. Одни говорили, что он, как и обычный человек, имеет право на отпуск. Другие напомнили, что в стране идет война, а замалчивание отдыха Порошенко ничем хорошим не закончилось.

      Новый год Владимир Зеленский встретил в Карпатах – в государственной резиденции "Синегора".

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      1 и 2 января 2020 года глава государства провел в Буковеле. Он охотно фотографировался с посетителями горнолыжного курорта. Пользователи опубликовали в соцсетях немало фотографий с президентом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A post shared by Коля Ш. (@kolia_sofron) on

      Уже 5 января в СМИ появилась информация о том, что Зеленский поехал на отдых в Оман. Издание "Страна.UA" опубликовало фотографии главнокомандующего в одном из лучших отелей страны. Стоимость самого дорогого номера в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel за сутки составляет до четырех тысяч евро.

      Готель Оман Зеленський
      Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омані

      В тот же день на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке подтвердили, что Зеленский с женой находились в Омане. Однако, кроме отдыха, глава государства провел несколько важных встреч на высшем уровне.
       

      При этом глава государства уехал в Оман якобы за свой счет, да еще и рейсовым самолетом. Обратно он вернулся 9 января – чартерным. К тому времени прошли сутки после сбития украинского "Боинга" в Иране. В Офисе Президента ответили, что скорее прилететь не смогли, потому что воздушное пространство было закрыто.

      авіакатастрофа
      Главные факты об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Общество в очередной раз возмутилось, ведь президент не имеет права на отпуск. Однако, в Украине нет отдельного закона, который бы регламентировал право на отпуск гаранта. Также глава государства не подпадает под действие закона о государственной службе.

      Президент же получает заработную плату, следовательно он тот человек, который имеет право на отпуск,
      – отметил кандидат юридических наук Александр Москалюк.

      По словам юриста, оформляя отпуск президенту, в его Офисе ссылаются на кодекс законов о труде и закон об отпуске. Согласно законодательству, каждому работнику гарантируется право на отпуск, как минимум, 24 дня.

      Как украинцы относятся к отдыху чиновников: опрос

       

      Общество удивил не сам факт отпуска, а желание его скрыть. По словам экс-главы Секретариата президента Ющенко Олега Рыбачука, Зеленский позиционировал себя как человек, который не будет повторять традиций и практик прошлого.

      С точки зрения безопасности президента как верховного главнокомандующего не допустимо его нахождение за границей, без возможности очень быстро среагировать и вернуться,
      – объяснил Рыбачук.

      По словам политического эксперта, общество хорошо помнит мальдивский отпуск пятого президента.

      Скандальный отдых Порошенко

      Отпуск Петра Порошенко на Мальдивах стал настоящим скандалом, и стоил ему значительного снижения рейтингов. Сам Зеленский еще до президентства в выпусках "Вечернего квартала" неоднократно высмеивал отдых пятого президента.

      Что известно об отдыхе Порошенко на Мальдивах?Журналисты выяснили, что неафишируемый отдых на Мальдивских островах Петра Порошенко с 1 по 8 января 2018 года стоил не меньше 500 тысяч долларов.

      Пятый президент отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, который состоит из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.

      Порошенко со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта, которая находилась на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island).

      Отдых предыдущих президентов

      Предшественники Зеленского чаще отдыхали на государственных дачах в Крыму и Карпатах, а визиты заграницу также скрывали.

      Кучма под конец своего президентства поехал в такие экзотические страны, что тебе ни одно турагенство не сделает такой тур, и все – за государственный счет,
      – прокомментировал Олег Рыбачук.

      Леонід Кучма
      Леонид Кучма

      Однако все предшественники не были президентами воюющей страны. Поэтому и к Порошенко, и к Зеленскому внимания больше, потому что звание главнокомандующего армии уже в течение шести лет приобрело другое значение.
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Авиакатастрофа МАУ в Иране Петр Порошенко Леонид Кучма Офіс Президента Отдых Зарубежные визиты Зеленского Деньги
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