Зеленский в Омане: имеет ли президент право на официальный отпуск
После того, как стало известно, что Зеленский отправился на отдых в Оман, мнения украинцев разделились. Одни говорили, что он, как и обычный человек, имеет право на отпуск. Другие напомнили, что в стране идет война, а замалчивание отдыха Порошенко ничем хорошим не закончилось.
Новый год Владимир Зеленский встретил в Карпатах – в государственной резиденции "Синегора".
Читайте также: Зеленский пока не будет увольнять министров из правительства, – СМИ
1 и 2 января 2020 года глава государства провел в Буковеле. Он охотно фотографировался с посетителями горнолыжного курорта. Пользователи опубликовали в соцсетях немало фотографий с президентом.
Уже 5 января в СМИ появилась информация о том, что Зеленский поехал на отдых в Оман. Издание "Страна.UA" опубликовало фотографии главнокомандующего в одном из лучших отелей страны. Стоимость самого дорогого номера в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel за сутки составляет до четырех тысяч евро.
Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омані
Общество удивил не сам факт отпуска, а желание его скрыть. По словам экс-главы Секретариата президента Ющенко Олега Рыбачука, Зеленский позиционировал себя как человек, который не будет повторять традиций и практик прошлого.
С точки зрения безопасности президента как верховного главнокомандующего не допустимо его нахождение за границей, без возможности очень быстро среагировать и вернуться,
– объяснил Рыбачук.
По словам политического эксперта, общество хорошо помнит мальдивский отпуск пятого президента.
Скандальный отдых Порошенко
Отпуск Петра Порошенко на Мальдивах стал настоящим скандалом, и стоил ему значительного снижения рейтингов. Сам Зеленский еще до президентства в выпусках "Вечернего квартала" неоднократно высмеивал отдых пятого президента.
Что известно об отдыхе Порошенко на Мальдивах?Журналисты выяснили, что неафишируемый отдых на Мальдивских островах Петра Порошенко с 1 по 8 января 2018 года стоил не меньше 500 тысяч долларов.
Пятый президент отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, который состоит из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.
Порошенко со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта, которая находилась на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island).
Отдых предыдущих президентов
Предшественники Зеленского чаще отдыхали на государственных дачах в Крыму и Карпатах, а визиты заграницу также скрывали.
Кучма под конец своего президентства поехал в такие экзотические страны, что тебе ни одно турагенство не сделает такой тур, и все – за государственный счет,
– прокомментировал Олег Рыбачук.
Леонид Кучма