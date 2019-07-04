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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський, Вакарчук чи Порошенко: експерт оцінив новий рейтинг партій

      Актуальне інтерв'ю 307 Читать новость на русском

      Про нові соціологічні рейтинги партій, які балотуються до парламенту – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олег Саакян.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Голос", та ВО "Батьківщина". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня – 3 липня 2019 року.

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      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      вибори до парламенту рейтинг
      У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради (дані "Рейтингу")

      Олег Саакян проаналізував зростання та падіння рейтингів топ-5 партій, які можуть пройти до Верховної Ради. 

      "Слуга народу"

      – Вони досягли своєї стелі. Фактично вичерпали весь потенціал, який ще міг бути до зростання.

      – Різні скандали, заяви, до прикладу, Коломойського, якого так чи інакше в інформпросторі люди асоціюють з Зеленським, або заяви Богдана створюють ситуацію, коли вони втрачають рейтинг. Будь-яка діяльність партії "Слуги народу" має бути направлена і вона є направлена на те, щоб рухатись та стояти. В цій ситуації немає іншого виходу, окрім як заморожувати цю стагнацію і намагатись її зупинити, але вона так чи інакше буде продовжуватись.

      зеленський слуга народу
      Хто увійшов в список партії "Слуга народу"

      "Опозиційна платформа – За життя"

      – Медведчук сьогодні трішки набрав завдяки тому, що була скупка медіа. Ми побачили, як масово стартувала пропаганда, бо це навіть рекламою складно назвати. Поруч з тим було декілька візитів до Росії.

      – Тут взагалі відбувається боротьба між "Опоплатформою" та "Опоблоком" за те, хто є більшим канонічною проросійською силою в Україні. Наразі зрозуміло, що Медведчук її виграє. Однак Мураєв трішки підбирає.

      – Відповідно невдовзі ми побачимо спершу зупинення зростання, найімовірніше, вже на цьому тижні, соціологія це продемонструє. А з наступного тижня вже трішки почне падати і додавати Мураєву. Цілком вірогідно, що тут перетікання відбудеться.

      опозиційна платформа
      Хто увійшов в список партії "Опозиційна платформа – За життя"

      "Батьківщина"

      – Щодо "Батьківщини", то ми бачили вибори в об'єднаних територіальних громадах. Безумовно, це дасть певний свій сплеск, тому що в Тимошенко є ще запас для зростання.

      батьківщина
      Хто увійшов в список партії "Батьківщина"

      "Голос"

      – Найбільший запас до зростання на сьогодні у партії "Голос". Якщо ми подивимось на соціологію "другий вибір", то Вакарчук на сьогодні конкурує зі Зеленським за перше місце. У "Голосу" є серйозний потенціал, який ще зможуть використати. Найімовірніше, ця соціологія не демонструє сплеску від туру, який відбувається по країні, але вже рефлексує на ті компанії по дискредитації, які сьогодні запущені.

      голос
      Хто увійшов в список партії "Голос"

      "Європейська солідарність"

      – Якщо подивитись на діяльність штабу Петра Олексійовича, в якого найбільше голосів забрала партія Вакарчука, то чітко видно як відбуваються інформаційні атаки.

      – Водночас сьогодні йде атака на саму ідею нових політиків. Нападати на Зеленського для старих політиків дуже складно, тому що в них високий рівень симпатії, і можна отримати для себе доволі серйозний негатив, тобто зупинити своє зростання. А є другий умовно молодий політик – це Вакарчук і його команда "Голос". Тому бити по них набагато легше для того, щоб дискредитувати саму ідею, на якій тримає рейтинг, зокрема Зеленського.

      європейська солідарність
      Хто увійшов в список партії "Європейська солідарність"

      Чи є шанси в інших партій пройти у Раду

      – Більш ніж половина шансів є у тому, що це вже сформована картинка парламенту. Чому? Тому що ми бачимо, що всі політичні сили лише відірвалися від планки 5%. Вже почалось зростання, бо суспільство сприймає цю п'ятірку як лідерів виборчих перегонів. Починають розподілятись голоси аутсайдери. Чим ближче до виборів, тим пропорційно у всіх цих партій будуть зростати рейтинги завдяки перетоку від тих політичних сил, які вже у свідомості суспільства не проходять до парламенту.

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Петро Порошенко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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