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      Зеленський вніс до Ради законопроєкт про покарання за незаконний видобуток бурштину

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України.

      Офіційна назва документа №2059 – "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України". Законопроєкт опублікований на сайті парламенту та визначений як невідкладний.

      Читайте також: Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію

      Що пропонує змінити Зеленський?

      Президент пропонує доповнити Кримінальний Кодекс новою статтею 240-1 "Незаконне видобування бурштину". У цій статті визначено, що незаконний видобуток бурштину карається:

      • штрафом від 700 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 11,9 тисячі до 51 тисячі гривень;
      • або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

      За реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину

      • штрафуватимуть на суми від 51 тисячі до 170 тисяч гривень;
      • або уврвтимуть обмеженням волі на строк від 3 до 6 років, або позбавленням волі на той самий строк.

      За такий же злочин, але скоєний за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, позбавлятимуть волі на строк від 4 до 7 років.

      Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень), зазначено у тексті проєкту. У разі схвалення, цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      Читайте також: Як зупинити "бурштинову мафію": чітка відповідь Гнапа

      Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні? Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами.

      За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії – точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах 1-1,5 тисячі доларів.

      За останні 5 років ГПУ відзвітувала про десятки затриманих у "бурштинових справах". Так, за даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Кримінальні новини Штрафи Бурштин Законодавство
      Джерело: 24 канал
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