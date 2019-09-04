Зеленський вніс до Ради законопроєкт про покарання за незаконний видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України.

Офіційна назва документа №2059 – "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України". Законопроєкт опублікований на сайті парламенту та визначений як невідкладний.

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Що пропонує змінити Зеленський?

Президент пропонує доповнити Кримінальний Кодекс новою статтею 240-1 "Незаконне видобування бурштину". У цій статті визначено, що незаконний видобуток бурштину карається:

штрафом від 700 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 11,9 тисячі до 51 тисячі гривень;

або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину

штрафуватимуть на суми від 51 тисячі до 170 тисяч гривень;

або уврвтимуть обмеженням волі на строк від 3 до 6 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За такий же злочин, але скоєний за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, позбавлятимуть волі на строк від 4 до 7 років.

Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень), зазначено у тексті проєкту. У разі схвалення, цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні? Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами.



За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії – точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах 1-1,5 тисячі доларів.



За останні 5 років ГПУ відзвітувала про десятки затриманих у "бурштинових справах". Так, за даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.