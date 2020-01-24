18:04
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Зеленський закликав Ізраїль ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі

      221 Читать новость на русском
      Зеленскьий зустрівся з головою Кнесету Ізраїлю / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до Ізраїлю зустрівся зі спікером Кнесету Юлієм Едельштейном. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалася важливість ратифікації угоди про зону вільної торгівлі між державами.

      Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог, повідомляє Офіс Президента України.

      Цікаво: Угода про зону вільної торгівлі: коли її ратифікує Ізраїль та що це дасть Україні

      Так само політики висловили сподівання, що така висока динаміка політичного діалогу збережеться і після нещодавніх парламентських виборів в Ізраїлі.

      Зеленський та Едельштейн також вдізначили розвиток відносин, зокрема, у сфері туризму. За останні десять років, відколи було введено безвізовий режим між державами, туристичні потоки зросли у понад 10 разів.

      Володимир Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами.

      Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами вже у короткостроковій перспективі,
      – заявив президент України.

      Що відомо про угоду щодо ЗВТ між Україною ті Ізраїлем?Переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем тривали протягом понад 5 років, поки її не було підписано у січні 2019 року.

      Україна ратифікувала угоду у січні 2019 року – напередодні візиту до Києва прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Тепер черга лише за парламентом Ізраїлю.

      Сьогодні в Україні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
      сьогодні
      45486
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Офіс Президента Президент України Новини Ізраїля Зона вільної торгівлі Туристичний бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось
      29
      сьогодні , 17:09 Скандал вокруг Гончарука как отголосок избирательной кампании
      Павло Казарін 931
      22 січня , 12:00 Як вберегти дитину від грипу?
      7220
      сьогодні , 09:00 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      211
      сьогодні , 17:00 Российские пропагандисты перенацелились с Украины на Польшу
      Блоги 1874
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук