Зеленський закликав Ізраїль ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до Ізраїлю зустрівся зі спікером Кнесету Юлієм Едельштейном. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалася важливість ратифікації угоди про зону вільної торгівлі між державами.

Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог, повідомляє Офіс Президента України.

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Так само політики висловили сподівання, що така висока динаміка політичного діалогу збережеться і після нещодавніх парламентських виборів в Ізраїлі.

Зеленський та Едельштейн також вдізначили розвиток відносин, зокрема, у сфері туризму. За останні десять років, відколи було введено безвізовий режим між державами, туристичні потоки зросли у понад 10 разів.

Володимир Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами.

Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами вже у короткостроковій перспективі,

– заявив президент України.

Що відомо про угоду щодо ЗВТ між Україною ті Ізраїлем?Переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем тривали протягом понад 5 років, поки її не було підписано у січні 2019 року.



Україна ратифікувала угоду у січні 2019 року – напередодні візиту до Києва прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Тепер черга лише за парламентом Ізраїлю.