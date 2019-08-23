Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це – ганебні чутки,

– сказав голова держави, підкресливши, що чекає на кандидатури тих, хто міг би у майбутньому очолити відомство.

Нагадаємо, Міністерство ветеранів створили наприкінці 2018 року шляхом реорганізації Державної служби України у справах ветеранів. Першим міністром ветеранів стала Ірина Фріз. Міністерство займається, зокрема, наданням статусу учасника бойових дій (УБД), пільг, житла та землі. Відомство також відповідає за психологічну реабілітацію ветеранів.

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