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      Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Сайт президента

      Міністерство у справах ветеранів працюватиме. Про це на II Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там де ми, там – Україна", одним з організаторів якого є фонд "Повернись живим", заявив президент України Володимир Зеленський.

      Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

      Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це – ганебні чутки,
      – сказав голова держави, підкресливши, що чекає на кандидатури тих, хто міг би у майбутньому очолити відомство.

      Нагадаємо, Міністерство ветеранів створили наприкінці 2018 року шляхом реорганізації Державної служби України у справах ветеранів. Першим міністром ветеранів стала Ірина Фріз. Міністерство займається, зокрема, наданням статусу учасника бойових дій (УБД), пільг, житла та землі. Відомство також відповідає за психологічну реабілітацію ветеранів.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Володимир Зеленський Міністерство у справах ветеранів
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