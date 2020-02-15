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      Зеленський зустрівся з головою МВФ: про що говорили

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      Зеленський зустрівся з головою МВФ Георгієвою / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

      Президент з головою МВФ обговорили законопроєкти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту громадян, повідомила пресслужба глави держави.

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      Говорили про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроєкт про банки.

      "Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні", – підсумував Зеленський.

      Зазначимо, що це другі перемовини президента з очільницею МВФ у 2020 році.

      Що відомо про співпрацю України з МВФ

      • У грудні 2019 року Україна та МВФ домовилися про початок нової програми співпраці (кредит). Сума фінансування становитиме приблизно 5,5 мільярда доларів з терміном на 3 роки.
      • Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.
      • Програму ще має затвердити Рада директорів МВФ. Для цього Україна має виконати всі вимоги МВФ. Частину з них Україна досі не виконала. Зокрема, однією з умов було ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме неможливість повернення "Приватбанку" колишнім власникам.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Банки Законодавство МВФ Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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