У Зеленського обговорили ескалацію Росії з австрійськими колегами

Представник Офісу Президента провів розмову з австралійською колегою. Основною темою для обговорення була саме ескалація на кордоні з Україною.

У телефонній розмові брали участь заступник керівника ОП Ігор Жовква та керівник Департаменту з європейських та зовнішньополітичних питань Відомства Федерального канцлера Республіки Австрія Барбара Каудель-Єнсен. Також мовили про актуальні питання європейського порядку денного.

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Про що говорили

Барбара Каудель-Єнсен запевнила, що позиція Австрії непохитна – вони підтримують суверенітет й територіальну цілісність України.

"Завдяки чіткій позиції наших міжнародних партнерів, зокрема Австрії, вдалося уникнути подальшого загострення ситуації в регіоні, наголосив у цьому контексті Ігор Жовква", – зазначили у повідомленні.

У квітня 2021 року Рося активно стягувала війсьа до кордону з Україною. Це занепокоїло не лише українську владу, але й всю світову спільноту. Говорили про ймовірний наступ.

Додали, що існує необхідність подальшого моніторингу задекларованого процесу відведення військ.

Також під час розмови обговорили виконання домовленостей, яких досягнули на зустрічі Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом.

Зустріч відбулась у вересні 2020 року. Тоді Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Австрії.

Ігор Жовква та Барбара Каудель-Єнсен обмінялися інформацією щодо останніх кроків урядів обох країн задля подолання наслідків пандемії COVID-19. Говорили, зокрема, про встановлені вимоги щодо перетину кордонів, враховуючи наближення періоду літніх відпусток.