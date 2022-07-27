У Зеленського показали, як готуються до можливого наступу з білорусі

В Офісі Президента перевірили, як облаштований кордон з білоруссю у Волинській області. Військові звели там серйозні загородження.

Місцева влада допомогла з камерами стеження, застосували і тепловізійні камери. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко. На тлі чуток про загрозу нападу білорусі він відвідав ділянку кордону.

До теми Можуть влаштувати росіянам котел, – Арестович про можливий наступ білоруської армії на Україну

Сучасна система спостереження

За ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Пункти пропуску працюють. Тимошенко відзначив, що кордон захищений і на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Рівненщині. Проте сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі.

Чиновник додав, у 2022 році планували реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження. Війна внесла свої корективи, але на Волині це вирішують на рівні обласної, місцевої влади та Держприкордонслужби.

Яка ситуація на кордоні з білоруссю / Фото ОП:

Прикордонники готові відбити будь-який напад

Представники ОП поспілкувалися з прикордонниками. Всі вони – на бойовому посту, готові відбити будь-який напад.

Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами, бо всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки.

Начальник 6 прикордонного волинського загону, полковник Сергій Лозінський наголосив, що до ймовірного вторгнення готові ще від 24 лютого. Для підготовки провели серйозний комплекс заходів.

Загроза з білорусі: останні новини

У Генштабі наголошують, що створення ударних угруповань, які були б готовими напасти з території білорусі, не спостерігається.

Однак в Нацгвардії зазначили, що зафіксовано тривале навчання військ, накопичення зброї та техніки.

25 липня з білорусі на Волинь прилетіли 2 безпілотники, які проводили повітряну розвідку. Спрацювала система ППО. Уламки однієї з зенітних ракет упали на житловий будинок. 1 людина загинула, 5 постраждали.

До теми – Подоляк заявив, що білорусь імітує підготовку до війни: відео