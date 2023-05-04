Слова зайві: у Зеленського показали Patriot та іншу техніку, яка їде в Україну з Нідерландів

Президент Володимир Зеленський 4 травня відвідав Нідерланди. У рамках візиту до Нідерландів главі держави показали, яку зброю невдовзі отримують українські військові.

Володимир Зеленський на базі ВПС Нідерландів зустрівся з українськими військовими. Глава держави ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні. Мовиться про військову допомогу з боку Нідерландів.

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Зеленський побував на базі ВПС Нідерландів

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що саме з бази ВПС Нідерландів ППО Patriot, бронемашини та артилерія поїдуть в Україну.

У принципі, слів не потрібно, коли такі фото – це те, з чим повертається з візиту президент держави, що воює за свою землю і свободу,

– написав Сибіга у фейсбуці.

Він додав, що Володимир Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та прем'єру Нідерландів Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

"Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги", – написав Сибіга.

Зеленський відвідав базу ВПС Нідерландів / Фото Андрія Сибіги

Військову допомогу з боку Нідерландів також прокоментував президент Зеленський.

"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога і що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло", – сказав лідер України.

Як зауважив Зеленський, зброя з Нідерландів, яка допомагає українським захисникам, берегтиме нормальне, вільне, засноване на повазі життя українців і всіх європейців.

Зеленський відвідав базу ВПС Нідерландів: відео

База, яку відвідав Зеленський, це – одна з локацій, на якій Нідерланди готують військове обладнання та озброєння для України.

"Відданість ваших солдатів справді надихає. Вони борються за вільну Україну. За Україну, яку зможуть передати своїм дітям. І ставки високі як для України, так і для всіх нас тут, у Нідерландах, і для всіх, хто поділяє цінності демократії, міжнародного права й територіальної цілісності", – сказала очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Зеленський прибув до Нідерландів пізно ввечері 3 травня з несподіваним візитом. Глава держави відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС).