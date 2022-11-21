У Зеленського прокоментували інцидент з "розстрілом" полонених у Макіївці

Частина російських військових у Макіївці імітувала здачу в полон, проте натомість вони відкрили вогонь по бійцях ЗСУ. Після цього окупанти загинули. В Офісі Президента наголосили, що ця пропаганда направлена на міжнародні організації.

Про це 24 каналу ексклюзивно сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він розповів, що Росія на початку війни взагалі не вважала за потрібне дотримуватися хоч якихось правил та звичаїв ведення війни.

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За його словами, окупанти вели себе як звірі, які приходять, знущаються з людей, влаштовують катівні, масово вбивають цивільних тощо. Це Україна бачила в Київській, Харківській, Херсонській областях.

Радник глави ОП наголосив, що Росія виглядала, як антигуманна імперія з минулого. Такий образ Росії певний час домінував під час війни.

А сьогодні вони хочуть істерично знайти щось, щоб показати, нібито і Україна щось робить не так, що не тільки вони поводять себе негуманно, а й нібито Україна. Тому це така пропагандистська історія, яку вони хочуть продати нашим партнерам,

– пояснив Подоляк.

Він зазначив, що важливо і те, що коли прилітає 100 російських ракет, які нищать інфраструктуру і вбивають людей, знаходять нові масові захоронення на деокупованих територіях тощо, про це гуманітарні інституції мало говорять.

"І тут росіяни з пропагандистської точки зору виклали якісь відео з Макіївки і багато міжнародних інституцій говорять, що треба звернути увагу на те, як відбуваються бойові дії", – сказав Подоляк.

Радник глави ОП запевнив, що варто зафіксувати важливі моменти:

Перше – війна йде на території України, ми звільняємо свої землі від агресора.

– війна йде на території України, ми звільняємо свої землі від агресора. Друге – ніхто не відміняв протоколи здачі в полон.

Якщо ви імітуєте здачу в полон чи хтось здається, а хтось не хоче і починає вбивати наших військових, вони мають право відкрити вогонь на ураження. Це юридично вмотивовано. Тут немає ніякого порушення правил ведення війни,

– запевнив Подоляк.

Третє – ми маємо уважно дивитися за такими інцидентами.

"Там була спроба одного з росіян вбити наших бійців, і вони відповідно відкрили вогонь у відповідь. Це очевидно, але якщо такі поодинокі ексцеси набувають масштабування на західних майданчиків, то треба масштабувати кількість злочинів російської армії. Тобто треба показувати, що робить Росія в Україні", – відповів радник глави ОП.

Четверте – треба не забувати підкреслювати, що якщо Росія виведе свої війська з території України, перестане крилатими ракетами атакувати нашу територію, то ніяких злочинів проти людяності в принципі не буде.

На його думку, треба зафіксувати – все, що сьогодні відбувається, коли ракети потрапляють на територію Молдови чи Польщі, коли масові захоронення тощо, це все лише стається через те, що Росія на нашій території веде війну проти України.

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"Треба говорити про це на всіх майданчиках. Бо виглядає дивно – один ексцес, а в них тисячі таких випадків, коли вони над нашими людьми знущаються. А цей ексцес (в Макіївці – 24 канал), як з'ясувалося, зовсім по-іншому виглядає, ніж те, що говорить російська пропаганда", – підсумував Подоляк.

До слова, на інцидент у Макіївці відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим. Навпаки – вони є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Відтак, за словами Лубінця, вогонь у відповідь з боку ЗСУ не є воєнним злочином.

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