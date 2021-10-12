У Зеленського прокоментували "напружену ситуацію з газом" у регіонах

Заступник глави ОП заявив, що наразі комісії ТЕБ та НС збираються в областях лише для того, щоб прискорити підписання договорів на постачання газу. Причому газу в сховищах цілком достатньо.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що газу достатньо для населення та соціальної сфери. Про це він написав у фейсбуці 12 жовтня.

До теми На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу в бюджетних установах

У Офісі Президента заявили, що проблем з газом немає

До 15 жовтня 2021 року "Нафтогаз" готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні),

– написав політик.

Він пояснив надзвичайні ситуації, які виникли у регіонах. Зокрема, що:

комісії ТЕБ та НС збираються в областях тільки для подолання технічних моментів, щоб прискорити підписання договорів на постачання газу;

газу в сховищах "цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери".

Жодних проблем із цим немає,

– пояснив Тимошенко.

Він також, додав, що ціна на газ для потреб населення становить 7,42 гривні, адже за нею "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери становить 16,8 гривні. Тимошенко пояснив, що "це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування".

"Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", – запевнив Тимошенко.

Газ і тарифи для населення не зростають, – Козицький

Голова Львівської ОДА Максим Козицький 12 жовтня також заявив, що "паніка з надзвичайними ситуаціями по Україні "через відсутність газу" – лише маніпуляція". Козицький запевнив, що "газ і тарифи для населення не зростають".

Він також пояснив, що Львівщина володіє 14% музейного фонду України й цим закладам важливо дотримуватися чіткого температурного режиму.

Водночас на вчора (мовиться про 11 жовтня – 24 канал) лише чверть закладів бюджетної сфери мали угоди з постачальником газу для опалення. Цей процес конче треба було пришвидшити! Тому вчора в області збиралася комісія ТЕБ і НС,

– пояснив Козицький.

Він також запевнив, що "надзвичайна ситуація не передбачає нічого більше, ніяких інших обмежень, крім врегулювання цього моменту, і стосується лише бюджетних установ".

Коротко про надзвичайні ситуації через газ у регіонах