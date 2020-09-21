Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію з вимогою його відставки через невнесення даних у декларацію. Глава держави зауважив, що помилково не задекларував доходи.

Глава держави з посади не піде. Будь-яких рішень щодо петиції ухвалювати не планують. Про це Зеленський зазначив у відповіді до петиції.

До теми Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК: у відомстві вже відреагували

Чому в петиції вимагали відставки Зеленського

Президент порушив закон, вчасно не задекларувавши 5 мільйонів гривень доходу від купівлі цінних паперів. Зеленський визнав помилку та заявив на себе у НАЗК. Опісля у відомстві вручили президенту 2 адмінпротоколи.

Згодом створили петицію щодо відставки глави держави. Її автор нагадав політику про те, як ще до президентства Зеленський пообіцяв піти у відставку, якщо порушить закон.

Звертаємося до пана Президента із закликом дотримувати слова та подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру він збрехав своїм виборцям,

– наголосив автор петиції.

Звернення зібрало 25 тисяч підписів.

Що Зеленський відповів автору петиції

Зеленський відповів, що порушення сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. За словами президента, помилку виявили та виправили. Водночас наслідки невнесення даних у декларацію не завдали шкоди інтересам громадян чи держави.

Крім цього, Зеленський зазначив, що його обіцянку щодо відставки вирвали з контексту.