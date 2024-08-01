У Зеленського відреагували на чутки про перші F-16 в Україні

У низці західних ЗМІ 31 липня з'явилися публікації щодо можливої передачі F-16 Україні. Українська влада вперше прокоментувала ці повідомлення.

Михайло Подоляк в ефірі телемарафону висловив здивування публікаціями в західних ЗМІ. Першими про можливу передачу винищувачів повідомили Bloomberg.

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То чи є F-16 в Україні: коментар ОП

Це інформаційні спекуляції у соцмережах, слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли?

– здивувався радник голови Офісу президента.

Він заявив: Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.

Втім, іноземна преса не покликається і на джерела на Заході.

"Давайте ми напишемо, що F-16 є на полі бою. Це так не працює", – зауважив Подоляк.

Радник підкреслив, що це спотворює інформаційний простір, реальні очікування та уявлення про труднощі, з якими стикається держава під час забезпечення зброєю цього етапу війни.

Інформація про зброю чутлива, партнери перестали афішувати надання певних систем. Про це можуть заявити хіба президент України чи Головнокомандувач ЗСУ. Тож Подоляк погодився зі словами ведучого телемарафону – так званий туман війни може бути корисним у питанні постачання зброї.

Росія тисне на цивільних, обстрілюючи вночі міста, і тисне на деяких напрямках на фронті. Наприклад, так відбувається на Покровському напрямку завдяки тактичної авіації, але щойно там з'являться "інші аргументи", як-от F-16, – ситуація зміниться.

"Але даймо можливість цьому всьому з'явитися", – акцентував Подоляк.

Він наголосив: дивує, коли глобальні медіа використовують анонімні джерела, тобто непідтверджену інформацію, яку не можна перевірити, або й узагалі обходяться без указання джерел.

Як факт, говорять про щось, що має відношення до України і до типу війни, який ми ведемо. Це неправильно,

– підсумував радник.

Українські депутати, які перебувають у США, Єгор Чернєв і Соломія Бобровська, відмовилися відповідати на запитання журналістів щодо F-16. За словами Бобровської, із такою заявою мають вийти Повітряні сили – або не вийти. А колишній пілот США вдався до промовистого порівняння "Необережні слова топлять кораблі".



