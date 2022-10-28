Медведєв озвучив обурливі вимоги про капітуляцію: у Зеленського рішуче відреагували
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв відзначився обурливою заявою. В Офісі Президента констатували, що це – фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні.
Позицію української влади озвучив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Що сказав Медведєв
Він заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні "треба визнати правомірність вимог Росії у межах так званої спеціальної військової операції. Тобто фактично Росія погрожує Україні ракетними обстрілами по енергетичній інфраструктурі, якщо наша влада не погодиться на обурливі вимоги країни-агресорки.
Така модель поведінки побудована за найкращими традиціями терористів. Для них переговори – це шантаж та погрози.
Реакція Офісу Президента
За оцінкою Подоляка, заява Медведєва означає готовність Кремля нищити українську енергосистему і тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію.
Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? З ким?,
– спитав представник Офісу Президента.
Зауважимо, що російський диктатор Путін продовжує шукати способи, щоб схилити Україну або Захід до перемовин, однак з погроз, шантажу та терору нічого не виходить. Раніше Подоляк підкреслив: хоч країна-агресорка вже відкрито б'є по об'єктах критичної інфраструктури і визнає це, ми не йдемо їй на поступки.
Які умови необхідні для початку переговорів з Росією
Радник глави Офісу Президента вказав, що поведінка Росії під час переговорів позбавлена будь-якої логіки. Ця країна може позбутись від ультиматумів лише в одному випадку – коли отримає ляпаса.
Після цього Україна може перейти у дипломатичну площину переговорів і там буде лише 3 аспекти:
- Росія має забути слово "Україна" і не дивитись у наш бік. Ми це зафіксуємо;
- Росія повинна виплатити українцям всі компенсації за скоєне;
- Ми надамо величезний список військових злочинців і колаборантів – вони мають пройти слідчі процедури.
Нам не потрібні посередники, каже Подоляк, у нас є свій фантастичний посередник – Збройні Сили України.
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